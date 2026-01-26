Moussa Kharbouch se encontraba hablando amigablemente con un rival cuando fue agredido por la espalda

Lo Policía Local que se encontraba en el partido intervino rápidamente para parar la brutal agresión

CádizEl fútbol vuelve a verse empañado por la actitud violenta de unos pocos que empañan el deporte, el último caso se produjo el pasado fin de semana contra un jugador del Xerez DFC B, Moussa Kharbouch, quien sufrió una brutal agresión por parte de un aficionado encapuchado que saltó al campo.

En las imágenes grabadas y publicadas a través de la cuenta Red Xerecista en X se puede ver a cómo el hombre encapuchado agarra al futbolista y comienza a golpearle, mientras varios compañeros intentan detener la agresión.

Lo Policía Local que se encontraba en el partido intervino rápidamente para parar la brutal agresión.

Escalada de tensión

Según recoge La Voz del Sur, este hecho no es algo aislado, sino que se debe al desenlace de una escalada de tensión que se produjo en un primero momento en el partido de ida disputado en ‘La Granja’ y donde las mismas personas ya había protagonizado actitudes violentas.

Por el momento no se han pronunciado ni equipos ni federación sobre lo sucedido, un caso que vuelve a cuestionar la violencia en el fútbol en ligas inferiores y la vulnerabilidad de jugadores y árbitros.

Momentos antes de la agresión, el jugador Moussa Kharbouch se encontraba hablando amigablemente con un rival que anteriormente había sido compañero de vestuario cuando se vio sorprendido por la espalda.