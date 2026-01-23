Detenido el snowboarder olímpico Ryan Wedding por tráfico de drogas: estaba entre los 10 más buscados del FBI
La empresa criminal que presuntamente dirigía el canadiense traficaba con cocaína y se ofrecía por él una recompensa de 15 millones de dólares
Tony Allen, campeón de NBA con los Celtics y excompañero de Marc Gasol, detenido por presunta posesión de drogas: “¡Tengo demasiado que perder!
Ryan Wedding, un exsnowboarder olímpico canadiense, ha sido detenido en Canadá por dirigir presuntamente una red de tráfico de drogas. Wedding era uno de los “diez más buscados” del FBI con una recompensa de 15 millones de dólares, según informa ‘CNN’.
La empresa criminal que presuntamente dirigía el canadiense traficaba con cocaína. También se le relaciona con un asesinato en una operación que se extendía por Estados Unidos, Canadá, México y Colombia.
Según el director del FBI, Kash Patel, Wedding fue detenido en México el jueves por la noche y está siendo trasladado a Estados Unidos. Las autoridades afirman que Wedding lleva más de una década escondido en México, trabajando para el Cártel de Sinaloa y sus operaciones de cocaína, enviando la droga desde Colombia a Estados Unidos y Canadá.
“Enemigo público”, “el Jefe” o “gigante”
En marzo, Wedding, cuyos apodos incluyen “Enemigo Público”, “El Jefe” y “Gigante”, fue agregado a la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, y había una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto, tal y como recoge ‘The Guardian’.
La procuradora general Pam Bondi declaró previamente que la operación de Wedding generaba más de mil millones de dólares anuales en ganancias del tráfico de drogas. Las autoridades creían que Wedding se encontraba en algún lugar de México bajo la protección del Cártel de Sinaloa.
“Esta operación es el resultado de una gran cooperación y trabajo en equipo con el Gobierno de México”, escribió Patel en una publicación en línea el viernes anunciando el arresto. “Un agradecimiento especial a nuestros extraordinarios socios en México que facilitaron esto: la presidenta Sheinbaum, el secretario Harfuch, el embajador Ron Johnson, Legat México y más”.