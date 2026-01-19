Yehvann Diouf, portero suplente de Senegal, tuvo que defenderla incluso protegiéndola con su propio cuerpo ante el empeño marroquí por llevársela

El partido se desarrollaba bajo una intensa lluvia y el portero de Senegal utilizaba la toalla para secarse la cara y los guantes para afianzar el agarre del balón

Compartir







La final de la Copa Africana de Naciones finalizó ayer, domingo 18 de enero, rodeada de escándalo en lo que fue el triunfo de Senegal frente a Marruecos en su propio feudo, en la capital. Bajo la intensa lluvia de Rabat y ante una legión de seguidores de la selección local, los de Pape Thiaw se impusieron por 1-0 en la prórroga, a la que llegaron tras un fatídico penalti fallado por el madridista Brahim Díaz y en medio de la polémica y la tensión, entre protestas de ambos conjuntos.

Entre distintos escándalos, como el que llevó a los jugadores de Senegal a amenazar con el abandono tras un gol anulado por una falta discutible y por el penalti señalado a favor de Marruecos en el añadido previo a la prórroga, otro de los episodios más tensos del encuentro llegó cuando tanto jugadores como recogepelotas y auxiliares marroquíes intentaron robar sistemáticamente la toalla del guardameta titular de Senegal, Édouard Mendy, portero del Al-Ahli Saudí.

PUEDE INTERESARTE Detienen por un presunto caso de malos tratos a Juan Luis Gil, presidente del Xerez CD

El ‘escándalo de la toalla’ en la final de la Copa Africana de Naciones

La secuencia fue captada por las cámaras del lugar y las imágenes rápidamente se viralizaron a través de las redes sociales. En ellas, se aprecia cómo Yehvann Diouf, el portero suplente de Senegal, erigiéndose hoy como un héroe para los suyos, tuvo que defender la toalla de su compañero como si fuese la propia portería, dado el empeño de los de Marruecos de hacerse con ella.

Una y otra vez, tanto recogepelotas como jugadores marroquíes, entre los cuales se encontraba incluso el futbolista del PSG, Achraf Hakimi, intentaron llevarse por la fuerza la toalla. Para evitarlo, de hecho, incluso tuvo que tirarse al suelo protegiéndola con su cuerpo mientras le rodeaban, empujaban y agarraban.

Pese a que intentaron en grupo y en superioridad numérica hacerse con ella, Yehvann Diouf logró protegerla todo el tiempo, dándosela al guardameta titular cada vez que la necesitaba para secarse con ella los guantes, afianzando así su agarre ante las condiciones de lluvia que enfrentaban.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En declaraciones posteriores, el propio Diouf se mostró sorprendido: “Para mí, eran solo toallas, nada más, para secarse los guantes y la cara. Quizás haya algo de folclore en torno a estas toallas, pero para mí, era algo bastante común. Me sorprendió tanto como a ti cuando los vi intentar llevárselas”, declaró en palabras a Wiwsport.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

“Ya habíamos visto con Nigeria que, cada vez que se sacaban toallas, los auxiliares solían ir detrás de ellos a recogerlas. No sé por qué lo hicieron, pero creo que no fue juego limpio, al menos no por su parte”, declaró, dejando claro que su objetivo era que su compañero estuviese “en las mejores condiciones posibles”, concentrado en el juego para proteger la portería.

Tras el escándalo y el pitido final, Senegal, finalmente, se proclamó campeona, como celebró después en sus redes Yehvann Diouf posando felizmente: “Ahí está (la medalla y la toalla)”, escribió, posando con ello.