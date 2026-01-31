Logo de telecincotelecinco
La emotiva campaña que ha lanzado La Liga para mostrar que el fútbol puede ser un vínculo generacional: el homenaje a los 42 clubes
Imagen de la emotiva campaña que ha lanzado La Liga. Europa Press
LaLiga ha lanzado la emotiva campaña '42 legados, 42 formas de ganar', una iniciativa cuyo objetivo es potenciar el sentido de pertenencia y poner en valor la emoción, cultura e historia de los 42 clubes de LaLiga. "La vida es lo que pasa entre que tu padre te lleva al estadio y lo llevas tú a él", reza el spot principal de la campaña, en la que un padre y un hijo comparten sus rituales previos del día de partido, como el paseo hasta el estadio o la visita al bar, y comparten la emoción en la grada.

Las imágenes del pasado y del presente se entremezclan para contar una historia que recuerda a la de miles de españoles. El spot, acompañado por el tema 'Contigo aprendí', ha sido realizado por la agencia El Ruso de Rocky, con la dirección de Gabe Ibáñez y producido por Bambina Films. LaLiga, además, invita a los aficionados a compartir sus historias en redes sociales con el 'hashtag' #42LEGADOSLALIGA.

Siete de cada 10 hijos aficionados al fútbol comparten el club de su padre o madre

Según un estudio impulsado por LaLiga, siete de cada 10 hijos aficionados al fútbol comparten el club de su padre o madre, siendo la Comunidad de Madrid y Cataluña las comunidades autónomas donde más se genera esta situación.

Junto al factor familiar, el componente territorial también juega un papel relevante: el 24% de los españoles vincula su afición a la proximidad geográfica con el estadio o el club, un rasgo que se intensifica en comunidades como Euskadi (37%), Asturias (33%) y Comunidad Valenciana (28,4%).

El hogar, el principal escenario para seguir los partidos

Además, el 76% comenzó a seguir el fútbol por influencia directa de su padre o su madre, mientras que un 18% lo hizo a través de sus hermanos. Un 8% de quienes reciben la herencia vía familiar reconoce haber recibido la afición de hijos, sobrinos o nietos, lo que refleja cómo el fútbol es capaz de construir vínculos intergeneracionales en ambos sentidos.

El hogar sigue siendo el principal escenario para seguir los partidos: el 87% de los aficionados españoles asegura verlos mínimo una vez al mes en casa. Sin embargo, la dimensión social del fútbol sigue muy presente fuera del hogar. El 57% afirma acudir al bar al menos una vez al mes para ver los encuentros, frente al 37% que reconoce ir al estadio con esa misma regularidad.

