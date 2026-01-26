Los hechos se produjeron durante un partido de fútbol de alevines entre el Club Deportivo Grujoan y el Sociedad Deportiva Narcea

Una acción dentro del terreno de juego derivó en un conflicto en las gradas que escaló hasta llegar a las manos y requerirse presencia policial

Nueva escena para el bochorno en el mundo del fútbol. Esta vez ha ocurrido en Cangas del Narcea, en Asturias, y en un partido entre niños de tan solo 10 y 11 años, aunque como en otras tantas ocasiones ha sido la grada la que ha caldeado y dinamitado lo ocurrido en el campo hasta el punto de provocar la suspensión del encuentro.

Concretamente, todo sucedió el pasado fin de semana en el enfrentamiento de la jornada 12 del grupo XII de Tercera Alevín, en la que se medían el Narcea ‘B’ y el Grujoan ‘F’, noveno y octavo de la clasificación, respectivamente, y separados por dos puntos en la tabla. Si el equipo local vencía, conseguiría arrebatar la octava posición a su rival para clasificarse para la segunda fase por el ascenso a Segunda Alevín. Sin embargo, fue todo, menos el fútbol, lo que protagonizó la jornada.

Tangana y batalla campal en las gradas: padres a insultos y puñetazos

El acta del árbitro que tuvo que suspender el encuentro no dio lugar a interpretaciones: “Se produjo un grave altercado en la grada. Aproximadamente una veintena de aficionados de ambos clubes, sin poder identificar a ninguno de ellos, comenzaron a protagonizar una pelea con empujones, golpes e insultos, puñetazos, generando una situación de desorden y peligro”.

Constatando así lo que acababa de ocurrir en El Reguerón, donde se midieron ambos equipos, el colegiado dio por terminado el partido tras disputarse 42 minutos, y después de que las autoridades, que tuvieron que acudir hasta el lugar, así lo recomendasen, dada la tensión del lugar y el temor de los niños, que fueron testigo de un ejemplo nefasto y de lo que no debe ser nunca el deporte.

“Los jugadores de ambos equipos se encontraban visiblemente muy afectados por lo ocurrido, mostrando signos de ansiedad y temor, por lo que se trasladó a todos los participantes a los vestuarios para garantizar su integridad física. Por recomendación de las fuerzas de seguridad, y de mutuo acuerdo entre los delegados de los clubes, y en atención al bienestar y seguridad de los jugadores, se concluyó la suspensión del partido”, explicó el árbitro en el acta.

El detonante de la pelea en las gradas: violencia entre padres tras una falta en el partido

El partido había transcurrido con normalidad hasta la llegada de la segunda parte, cuando, tal como recoge el medio ‘Fútbol Asturiano’, a los 12 minutos de esta segunda mitad un jugador del Grujoan fue expulsado por dar un puñetazo en la cara a otro del Narcea.

Fue entonces cuando, en la grada, empezó a caldearse el ambiente, señalando algunos testigos que la madre del menor que agredió al del Narcea alentó lo ocurrido llegando a pedir “que le diera más fuerte” a su rival.

“Fue algo inconcebible”, han señalado testigos citados por el portal ‘Fútbol Asturiano’, contando que incluso la progenitora del futbolista sancionado, supuestamente, llegó a tirar un café a la madre del jugador agredido.

Con esas acciones, según las citadas fuentes, todo fue escalando hasta que familiares y aficionados de uno y otro lado protagonizaron una tangana ante la cual tuvo que acudir e intervenir la Policía Local y la Guardia Civil.

El Grujoan se disculpa por lo ocurrido y actúa contra la familia implicada en la pelea

Tras estos hechos, desde el Club Deportivo Grujoan, Marcos González, presidente de la entidad, ha expresado sus disculpas por lo ocurrido, tal como hizo llegar a su homólogo en el Narcea.

“Se trata de una familia que llegó este verano al club y tomamos la decisión de apartarlos del equipo. Es un comportamiento lamentable y a esta gente hay que apartarla porque mancha al club y a las familias que la componen. Cuando pasan cosas así hay que tomar medidas para que no vuelva a pasar", expresó, en declaraciones recogidas por el citado medio.

De igual modo, el presidente del Sociedad Deportiva Narcea, César Rodríguez, coincidiendo con ello, expresó que “no es algo del Grujoan” sino que “fue un acto puntual e impresentable por parte del público, y más en un partido de alevines. Afortunadamente el niño no tiene nada grave más allá del golpe en la mejilla”, ha señalado.