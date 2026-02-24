Logo de telecincotelecinco
Iniesta mostrará su pueblo natal en una experiencia futbolística

  • Se presenta en Madrid el acuerdo de colaboración entre LALIGA y Airbnb

  • La alianza incluye una colección de experiencias con otras figuras del fútbol y la cultura como Fernando Morientes, Arturo Valls e Isabel Forner

El fútbol es uno de los pocos lenguajes capaces de llegar a cualquier punto de la geografía española, también a los pueblos donde nació la pasión por este deporte. Desde esa idea arranca el acuerdo de colaboración entre LALIGA y Airbnb, que se estrena con una primera iniciativa en Fuentealbilla, el pueblo natal de Andrés Iniesta.

Volver a los orígenes

“Más allá de que los pueblos son especiales, el mío en este caso pequeñito, pero tiene su parte bonita y sobre todo para mí por todo lo que he vivido ahí y lo que intento seguir viviendo cuando tengo la oportunidad”, ha reconocido el exjugador del FC Barcelona y de la Selección Española.

El objetivo de esta unión es acercar el fútbol a sus raíces y generar impacto económico y social en el entorno rural, poniendo en valor la cultura local a través de experiencias únicas.

Jorge de la Vega, Director General de Negocio de LALIGA, ha explicado que este acuerdo “de lo que se trata es de acercar el fútbol a donde haya un balón siempre y eso es lo que vamos a pretender con este acuerdo y si podemos colaborar con esa España vaciada a que se nutra y cada vez haya más gente y haya economía alrededor de todo ello gracias a Airbnb y La Liga pues nosotros encantados de ello”.

Impacto en los pueblos

La alianza incluye además una colección de experiencias con otras figuras del fútbol y la cultura, reforzando el compromiso de ambas marcas con un turismo más distribuido y sostenible.

“En España el año pasado más de 5.300 municipios recibieron al menos una visita a través de Airbnb y esas visitas son una manera de generar dinamismo económico, de llevar vida a los pueblos y también de permitirles fijar población y si a eso le sumamos la capacidad de visibilización que tiene el fútbol y esta colaboración con La Liga, creemos que es una colaboración muy fructífera”, explica Jaime Rodríguez, director general de Airbnb Marketing Services para España y Portugal.

Una iniciativa que une fútbol, viajes y comunidad para devolver el protagonismo a los pueblos donde empezó todo.

