Claudia Barraso 20 FEB 2026 - 19:34h.

Bruno Fernandes, el portero que asesinó a su amante y le dio de comer su cadáver a los perros, podrá jugar la Copa Brasil

Bruno Fernandes, el portero brasileño que fue condenado a 22 años de cárcel tras asesinar a la modelo Eliza Zamudio, vuelve a ser noticia. En 2013 fue arrestado por asesinar a su pareja, ocultar su cadáver y secuestrar a la víctima.

El acusado estaba en un momento muy bueno de su carrera cuando fue detenido. Era capitán del Flamengo, había sido convocado por la selección de Brasil y era un posible fichaje del Milan. Tras pasar unos años en prisión, en 2019 se le concedió el primer régimen semiabierto y la libertad condicional en 2023.

La familia de la víctima sigue reclamando justicia desde que el portero acabó con la vida de la joven. “Él dejó la cárcel riéndose de la sociedad y la justicia. Es una persona fría”, dijo la madre de Eliza cuando salió de la cárcel. Uno de los miedos de la mujer era que el futbolista volviese a hacer lo mismo, pero esta vez con su nieto y con ella, según ha informado el medio ‘Marca’.

Podría jugar la Copa Brasil

Ahora, a sus 41 años, juega en el ‘Vasco da Gama-AC’, un equipo en el que al menos cuatro futbolistas han sido detenidos acusados de violación. En cuanto a Fernandes, el mismo medio ha confirmado que podría debutar en la Copa de Brasil, algo que ha generado mucha indignación, no solo entre los familiares de la víctima, sino en todo el país.