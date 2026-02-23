“Burlarse de Declan Rice con una imagen de su esposa es una de las cosas más despreciables que se pueden hacer”, denuncian los usuarios en las redes

No es la primera vez que Lauren Fryer y Declan Rice son víctimas de los mensajes de odio en las redes sociales

El último partido entre el Tottenham Hotspur y el Arsenal, celebrado ayer 22 de febrero y que culminó con un 1-4 a favor de los de Mikel Arteta, se ha visto eclipsado por un bochornoso momento que no ha tardado en dar la vuelta al mundo: la nueva burla contra Declan Rice y su esposa, Lauren Fryer, quien ya ha sido en ocasiones anteriores víctima del odio en las redes sociales, la discriminación y los ataques contra su físico.

En esta ocasión, el protagonismo lo centra la lamentable actitud de un aficionado que, en pleno partido, sacó su teléfono móvil para enseñarle la pantalla al futbolista del Arsenal con una fotografía en la que aparecía su mujer; un gesto que no ha tardado en ser interpretado como un nuevo ataque contra el futbolista y su pareja, que ya en el pasado tuvo que cerrar sus redes sociales por el acoso que estaba recibiendo y las burlas contra ella y el futbolista británico de 27 años, con quien tiene un hijo en común.

La última burla contra Declan Rice y su esposa, Lauren Fryer

“Burlarse de Declan Rice con una imagen de su esposa es una de las cosas más despreciables que se pueden hacer”, señalaba un usuario en las redes sociales, donde no han dejado de sucederse las reacciones y las críticas hacia el aficionado, contra el que más de uno reclama que no se le deje volver al estadio.

“Espero que toméis acción”, señalaba otro usuario en las redes mencionando directamente al Tottenham para pedir al club que le prohíban el acceso.

En la misma línea, muchos han criticado lo “odioso” de su gesto, lamentando que se sobrepasen los límites hasta el punto del ataque personal: “Critica el rendimiento todo lo que quieras; es parte del fútbol. Pero poner en el objetivo de la crítica a la pareja de alguien cruza un límite. Centraos en el juego”, señalaba otro.

Declan Rice y su cruzada contra los mensajes de odio hacia su esposa

La situación no es nueva para la pareja, víctima otra vez de un episodio que nada tiene que ver con el deporte y con lo ocurrido en el terreno de juego. Con anterioridad, el futbolista hizo incluso declaraciones públicas para defender a su esposa tras una oleada de críticas a su físico; algo que llevó a Lauren Fryer hasta a borrar todas las fotos de su Instagram y poner en privado sus perfiles en las redes sociales.

Fue entonces cuando el centrocampista de los ‘gunners’ rompió su silencio: “Mi mujer es el amor de mi vida y no existe nadie mejor para mí. Los estándares de belleza hoy en día no son realistas y todo el mundo se ha vuelto loco por culpa de las redes sociales”; señaló, llamando a erradicar las conductas discriminatorias y subrayando: “No importa lo que diga la gente, estaré contigo para siempre. Es hora de cambiar, esto no puede continuar”.

De igual modo, también Rebekah Vardy, esposa del delantero Jamie Vardy, se pronunció sobre esos episodios para defender a la pareja: “Es realmente repugnante a lo que han sometido a Lauren Fryer. Desafortunadamente, hoy en día es muy fácil esconderse detrás de un teclado", denunció.