Cristiano Ronaldo representa un "hito relevante" como deportista, empresario e inversor en el sector del deporte

El presidente de la UD Almería, Mohamed Al Khereiji, se declaró "muy contento" ante la inversión por parte del jugador portugués

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo, actualmente jugador del equipo Al-Nassr FC de la liga saudí, ha comprado el 25 por ciento de las acciones de la UD Almería, equipo que milita en LaLiga Hypermotion, a través de su filial CR7 Sports Investments, según informa esta compañía en un comunicado.

"Cristiano Ronaldo anuncia la adquisición de una participación del 25% en el club español de segunda división Unión Deportiva Almería (UD Almería), lo que supone un paso significativo en la continua expansión de su cartera global de inversiones", señala la nota.

Una inversión "estratégica"

Dicha inversión, de la que no han trascendido los términos económicos, se integra en CR7 Sports Investments, una filial de nueva creación de CR7 SA, constituida para "consolidar y gestionar" las inversiones del exdelantero del Real Madrid y Manchester United, entre otros clubes, en el sector deportivo.

La inversión "estratégica" en la UD Almería en España refleja, según la nota, el "compromiso a largo plazo" de Ronaldo con la propiedad y gestión en el fútbol profesional, y representa un "hito relevante" como deportista, empresario e inversor en el sector del deporte.

"He tenido siempre la ambición de contribuir al fútbol más allá del terreno de juego. La UD Almería es un club con bases sólidas y un claro potencial de crecimiento. Estoy verdaderamente ilusionado por trabajar junto al equipo directivo para apoyar la próxima fase de desarrollo del club", comentó el ariete portugués.

Por su parte, el presidente de la UD Almería, Mohamed Al Khereiji, se declaró "muy contento" de que Cristiano Ronaldo haya elegido el club andaluz para invertir. "Está considerado como el mejor jugador de todos los tiempos, conoce muy bien las ligas españolas y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí, tanto en términos del equipo como de la academia", subrayó Al Khereiji, cuyo sueño es fichar al astro portugués, según declaró al medio local de 'La Voz de Almería'.