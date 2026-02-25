Alberto Rosa 25 FEB 2026 - 14:42h.

La competición impulsada por Gerard Piqué instala una gran pancarta en la Gran Vía madrileña

La Kings League ha anunciado este miércoles el regreso de la competición para el próximo 1 de marzo en España. Lo ha hecho con una enorme lona en plena Gran Vía de Madrid bajo el lema 'No somos tan cono-cidos pero lo seremos'.

El cartel de la competición se ha vuelto viral con un provocador lema que hace alusión al desencuentro entre Álvaro Arbeloa, actual entrenador del Real Madrid, y Gerard Piqué, fundador de la competición, durante los años más tensos del FC Barcelona de Pep Guardiola y el Real Madrid de José Mourinho, cuando los Clásicos (2010-2013) alcanzaron un nivel más alto de hostilidad.

La Kings League ha reafirmado su ambición y capacidad para generar expectación desde el primer minuto. En esta nueva temporada, la competición volverá a reunir a los principales creadores de contenido del país junto a jugadores profesionales en una competición que pretende afianzarse como uno de los formatos más innovadores del entretenimiento deportivo en España.

La Kings League arrancará con una primera jornada con un 'opening show' de Jon Z. Ya en el estreno de Arbeloa como entrenador del Real Madrid, Piqué aprovechó su primer 'pinchazo' para poder burlarse de él. Las criticas de los seguidores del Real Madrid no tardaron en brotar en las redes sociales tras perder el club blanco contra el Albacete (3-2).

Uno de los que se sumó fue Gerard Piqué. El exfutbolista del Barça aprovechó la retransmisión de la Kings League y envío un mensaje de WhatsApp al grupo de los organizadores que se podría considerar un auténtico dardo envenenado.

Justo después de que España consiguiera el pase a semifinales del Mundial de Naciones de la competición en Brasil en la Kings League, Gerard Piqué quiso 'animar' el grupo de WhatsApp de presidentes de la liga de fútbol 7.

El antiguo defensa del Barcelona FC se comunicó con el 'youtuber' Spursito, que estaba narrando el partido en directo junto a DjMaRiio y Adri Contreras. En su mensaje, Gerard Piqué comentaba: "Buen debut 3-2".

El comentario provocó las risas de todos los creadores de contenido y 'streamer' que estaban comentando la Kings League. "¡Que salga en todos los medios nacionales e internacionales! Piqué se acaba de 'reír' de Álvaro Arbeloa", reflexionaba Spursito mientras sus compañeros seguían comentando la 'broma' del exdeportista del Barça.