El golfista Andrea Pavan se encontraba en Sudáfrica para competir en el torneo 'Investec South African Open'

Cuando llamó al ascensor y este se abrió, la cabina no estaba allí

El golfista italiano Andrea Pavan se ha tenido que enfrentar a un gran susto cuando, en su viaje a Sudáfrica por el torneo Investec South African Open, este puso en peligro su vida tras un extraño accidente en el que se precipitó por el hueco del ascensor del hotel donde se alojaba.

El habitual del DP World Tour se preparaba para el Abierto de Sudáfrica cuando un incidente rutinario en su hotel se convirtió en una caída devastadora. Según Sports Illustrated, Pavan llamó al ascensor en su alojamiento cerca de Ciudad del Cabo y, cuando las puertas se abrieron, la cabina no estaba allí.

Vivo a pesar de la gravedad

Todo ocurrió cuando, sin percatarse del peligro, dio un paso adelante y se precipitó aproximadamente tres pisos por el hueco. El jugador de 36 años sufrió lesiones graves y fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde fue sometido a horas de cirugía de emergencia.

El ex entrenador universitario de Pavan, J.T. Higgins, ofreció información sobre el jugador: "Según todos los informes, está de buen ánimo, agradecido de estar vivo y de estar hablando por FaceTime con sus hijos".

El accidente obligó a Pavan a retirarse del Abierto de Sudáfrica, uno de los eventos más importantes del inicio de la temporada del DP World Tour, según 'The Times'. El ganador se asegura un lugar en el Masters, junto con una cuantiosa bolsa de premios, lo que lo convierte en una inusual puerta de entrada al máximo torneo de golf.

De la competición a la recuperación

Pavan tenía motivos para ser optimista al comenzar la semana. Inauguró la temporada con resultados alentadores, incluyendo un sólido resultado en el Dubai Desert Classic y otra actuación destacada en Baréin. Esos resultados insinuaban un posible resurgimiento para un jugador que ha pasado gran parte de su carrera a las puertas de la élite.

Clasificado fuera del top 200 del mundo, Pavan ha confiado más en la consistencia que en su estrellato. Pero eventos como el Abierto de Sudáfrica ofrecen a jugadores en su posición la oportunidad de transformar su temporada de la noche a la mañana. En cambio, su enfoque pasó de la competición a la recuperación en cuestión de segundos.