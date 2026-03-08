Loida Zabala tuvo palabras de agradecimiento para todos los que le han ayudado a subirse al cajón

La española Audrey Pascual, medalla de plata en el descenso de los Juegos Paralímpicos: "Esto me saca aún más la rabia de darlo todo"

Compartir







La halterófila española Loida Zabala se ha proclamado subcampeona continental en el Campeonato de Halterofilia para Personas con Discapacidad, que se está disputando en Tiflis (Georgia), y ha batido el récord de España en la categoría de 73 kg al levantar 105 kilos.

La extremeña, cinco veces paralímpica y que se está tratando desde hace varios años contra el cáncer de pulmón que le diagnosticaron en 2022, participó en la categoría de 73 kg, una superior a la que compitió en el pasado Mundial, 67 kilos.

"Cuando me subí a la banca, casi me pongo a llorar emocionada", reconoce Zabala

Con un mejor levantamiento de 105 kilos, nueva plusmarca nacional de la categoría, ha conseguido ser subcampeona de Europa, subcampeona Open, subcampeona de Europa en total y subcampeona Open en total. Con ello, no se baja del podio, después de ser campeona continental hace cuatro años.

Zabala mostró su emoción tras certificar su medalla de plata. "Antes del tercer levantamiento, cuando me subí a la banca, casi me pongo a llorar emocionada, porque normalmente dejo la mente en blanco, pero esta vez me ha venido una frase a la cabeza 'abuela, ayúdame'. Ojalá me esté viendo desde arriba para que sepa lo que me ha ayudado a cumplir mi sueño, que era subir al podio", confesó.

PUEDE INTERESARTE Oriol Cardona y Ana Alonso logran la medalla de bronce en el relevo mixto de esquí de montaña en los Juegos Olímpicos de Invierno

Además, tuvo palabras de agradecimiento para todos los que le han ayudado a subirse al cajón. "Millones de gracias a mi entrenador Óscar Sánchez, Iberdrola, la Junta de Extremadura y la Diputación de Cáceres por todo el apoyo que me han dado para llegar en las mejores condiciones", finalizó.