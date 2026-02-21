La pareja española lo ha logrado en el relevo mixto, donde ya estaban entre los favoritos para subirse al podio

El lado más personal de Oriol Cardona, el joven que ha hecho historia en los JJ.OO de invierno: su novia, su perro y la influencia de su padre

Oriol Cardona y Ana Alonso consiguen la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina en esquí de montaña. La pareja española lo ha logrado en el relevo mixto, donde ya estaban entre los favoritos para subirse al podio. Cardona tomó el último relevo en quinta posición, pero su esfuerzo en la última posta remolcó a la pareja española hasta el podio olímpico.

Son los primeros deportistas españoles en ganar dos medallas en unos Juegos Olímpicos de Invierno, y convierten también al esquí de montaña en el deporte que más medallas ha dado al deporte español.

Oriol Cardona ha disputado 12 carreras en la Copa del Mundo, con seis triunfos y cuatro segundos puestos. De esos 10 podios, nueve los ha compartido con Ana Alonso. Ambos fueron juntos subcampeones del mundo en 2025 y suman nueve podios en la Copa del Mundo de relevo mixto, con cinco victorias.

Se quedaron sin la Copa del Mundo de 2025 por una sanción

El circuito de competición de la competición de relevos mixtos tiene una longitud de 1,5 km que comienza a 1.215 metros de altitud y llega a los 1.295. Y las tres parejas favoritas para las medallas eran Francia (Emily Harrop y Thibault Anselmet ), España (Ana Alonso y Oriol Cardona) y Suiza (Marianne Fatton y Jon Kistler).

Cardona y Alonso se quedaron sin la Copa del Mundo de 2025 por una sanción de un minuto que recibieron después de que a Ana Alonso se pasara una de las puertas en la bajada. Se trata de una de las penalizaciones más comunes en este tipo de prueba, al igual que la de colocarse los esquís fuera de la zona de transición, salir en falso o la sujeción incorrecta de los esquís en la mochila.