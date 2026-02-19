El español de 31 años se proclama segundo oro olímpico tras Paquito Fernández Ochoa, hace 54 años: ahora mira a la final de relevo mixto en Stelvio

Oriol Cardona ha conquistado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán – Cortina d’Ampezzo. El español, de 31 años, dos veces campeón del mundo en esquí de montaña, llegaba con la presión de aspirar al primer oro del olimpismo invernal desde Paquito Ferández Ochoa, hace ya 54 años, y no ha fallado en la conquista del nuevo hito, completamente histórico para el combinado nacional, que también celebra el bronce de la andaluza Ana Alonso en la prueba femenina.

El esquiador de montaña, mostrando su dominio en la especialidad del sprint, –su prueba estrella y en la que se ha hecho con los principales logros, siendo doble campeón mundial en la modalidad, suma ahora la ansiada medalla de oro de los Juegos de Invierno de Milán a su trayectoria, en la que destacan, además de los dos oros de 2023 y 2025, una plata en relevo mixto y tres oros en el Campeonato Europeo, tanto en velocidad como en relevo, entre otros logros.

Oriol Cardona, referente en el esquí de montaña, ‘skimo’

Referente en la selección española en el llamado ‘skimo’ (del inglés, Ski Mountaineering; esquí de montaña), el oriundo de Banyoles, Girona, se vuelve a consagrar como uno de los grandes del panorama internacional.

Acompañándolo en su éxito, además de todo el círculo que le rodea y ha estado junto a él apoyándolo, se encuentra la figura de Kílian Jornet, quien es considerado uno de los esquiadores de montaña más reconocidos del mundo, y al que Cardona ha idolatrado siempre. El también catalán, nacido en Sabadell y un icono tanto en el esquí de montaña como en el trail running, ayuda a su propio ‘staff’ técnico.

"Yo cuando empecé, evidentemente estaba Kilian en ese momento ganando todas las carreras de Copa del Mundo y ha sido un referente. Y yo pondría a Kilian y a Robert Antonioli, que también es de la misma quinta y también era su rival en ese momento. Son dos figuras históricas del esquí de montaña", decía en rueda de prensa cuando antes de la prueba de hoy le preguntaban por sus referentes.

“Es una persona que no solo es buen deportista, sino que además se interesa por el rendimiento físico. Y en cuanto a conocimiento tanto de su cuerpo como de los métodos, es una persona muy inteligente que sabe muchísimo. Evidentemente su incorporación en el equipo nos ha aportado todo este conocimiento que él tiene de primera persona, de haberlo experimentado en sí mismo. Se compenetra muy bien con Víctor [López] y con Andrés [Arroyo], ya que los tres en conjunto hablan de qué 'entrenos' son mejores o son peores para mí y ellos tres a la vez definen la estrategia de la temporada y de los 'entrenos'", añadía, en referencia a Jornet.

Ahora, tras todo el trabajo desarrollado, Oriol Cardona se apunta una histórica gesta con la mirada ya puesta en el relevo mixto en el que participará en la final de relevo mixto en Stelvio, donde aspira también al máximo.