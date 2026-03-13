Muere la exfutbolista del Chelsea Amy Carr a los 35 años por un tumor cerebral

La jugadora fue diagnosticada en 2015 y en 2024 corrió la maratón de Dublín para recaudar fondos para la investigación de tumores cerebrales.

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La exfutbolista Amy Carr ha fallecido a los 35 años tras una batalla contra un tumor cerebral. Carr fue exinternacional juvenil inglés que jugó en diferentes clubes como el Chelsea, el Arsenal o el Reading.

En 2015, Carr fue diagnosticada con un tumor cerebral de alto grado, pero en 2024 corrió la maratón de Dublín para recaudar fondos para la investigación de tumores cerebrales. La exfutbolista logró recaudar 28.718 libras esterlinas para ayudar a financiar investigación vitales sobre tumores cerebrales.

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Carr se sometió a una craneotomía para extirpar la mayor parte posible del tumor, lo que la dejó sin poder caminar ni hablar durante ocho días. Posteriormente, recibió radioterapia, quimioterapia y fisioterapia intensiva para recuperar la movilidad y el habla, lo que hace que su logro final en la maratón sea aún más extraordinario.

El verano pasado comunicaron a Carr que su enfermedad era terminal y le dieron un pronóstico devastador: le quedaban entre seis y nueve meses de vida. La organización Brain Tumour Research ha rendido homenaje a Amy Carr con un comunicado que dice: "Nos entristece profundamente saber que Amy Carr ha fallecido tras su lucha contra un tumor cerebral, a los 35 años.

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El Chelsea femenino también se ha sumado a las condolencias. "No entristece profundamente enterarnos del fallecimiento de la exportera del Chelsea, Amy Carr. En estos momentos, expresamos nuestras condolencias a los amigos y familiares de Amy", concluyen.