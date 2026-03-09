Muere a los 65 años Jennifer Runyon, actriz de 'Cazafantasmas', tras una "breve" lucha contra el cáncer

Celia Molina 09 MAR 2026 - 15:52h.

Jennifer Runyon, protagonista de una de las primeras escenas de la saga 'Cazafantasmas', ha muerto a los 65 años de edad

Su hija, Bayley Corman, devastada, se ha despedido de ella a través de las redes sociales, publicando sus mejores fotografías juntas

La familia de Jennifer Runyon, la actriz que protagonizó una de las escenas más emblemáticas de la primera entrega de la saga 'Cazafantasmas', ha comunicado su fallecimiento a través de las redes sociales. La intérprete, que también trabajó en la serie de la CBS 'Charles in Charge', murió el pasado 6 de marzo, a los 65 años de edad, pero no fue hasta el domingo día 8 cuando sus familiares decidieron hacerlo público:

"El pasado viernes, nuestra querida Jennifer falleció. Fue un viaje largo y arduo que terminó con ella rodeada de su familia. Siempre será recordada por su amor por la vida y su devoción por su familia y amigos. Descansa en paz, nuestra Jenn" decía el comunicado oficial del deceso. Aunque en el texto no se menciona en ningún momento la causa de su muerte, ha sido a través de una amiga suya - la también actriz, Erin Murphy, conocida por su papel en 'Embrujada' - como se ha sabido que estaba enferma de cáncer:

"Ella era una mujer muy especial"

"Me entristece compartir que mi amiga Jennifer Runyon Corman ha fallecido tras una breve batalla contra el cáncer. Hay personas con las que sabes que serás amigo incluso antes de conocerlas. Ella era una mujer especial. Te echaré de menos, Jenn. Mis pensamientos están con tu familia y tus preciosos hijos", ha escrito en una publicación de Instagram, en la que se incluye una foto de las dos mujeres.

"Daría todo por pasar un día más juntas"

Su hija, Bayley Corman, una actriz que ha aparecido en episodios de '9-1-1' o 'Jane the Virgin', también le ha dedicado unas palabras a su madre en Instagram: "Todas las mejores partes de mí provienen de ti. Daría cualquier cosa por pasar un día más juntas. La persona más amable y compasiva que he conocido. Mi mejor amiga. No estaba preparada para esto", ha dicho, junto a un carrusel de fotografías de sus mejores momentos en común.

Nacida en Chicago el 1 de abril de 1960, Runyon se casó con el entrenador universitario de baloncesto Todd Corman. La pareja tuvo dos hijos, un niño llamado Wyatt y una niña llamada Bayley, que siguió los pasos de su madre en la industria del cine y la televisión. Su carrera cinematográfica comenzó en la primera entrega de 'Cazafantasmas', donde protagonizó una escena recordada escena junto a Bill Murray en la que éste, en su papel de Peter Venkman, realiza un experimento psíquico con una baraja de cartas.

Después, protagonizó la comedia de situación 'Charles in Charge' y tuvo otros papeles en cine y televisión en las décadas de 1980 y 1990, entre ellos el de Cindy Brady, que sustituyó a Susan Olsen en 'A Very Brady Christmas', así como apariciones en 'The Fall Guy', 'Boone', 'The Master' y 'Quantum Leap', según el medio 'Deadline'. Runyon también hizo apariciones especiales en series como 'Se ha escrito un crimen' o 'Beverly Hills, 90210'.