Los vecinos aseguran que la denuncia llega tras varias insistencias al jugador para que dejara de volar el dron

El futbolista Rodri Hernández ha sido denunciado por su comunidad de vecinos en Mánchester por volar un dron (con cámara incorporada) alrededor de su bloque.

Tal y como ha informado 'The Sun', el jugador español habría sido denunciado por los vecinos por 'voyerismo' y acoso. El medio 'Daily Star' ha recogido varios testimonios de los vecinos del futbolista. "Mi pareja y yo vivimos en un piso alto. Lo último que esperas ver cuando estás en casa viendo la televisión es un dron a un metro de tu ventana", comenta un vecino.

"Mi esposa está muy nerviosa. La ventaja de vivir tan alto es que nadie te ver, pero ahora nos acosa Rodri con un dron", explica. Un vecino llegó a captar al futbolista en un vídeo con un mando en la mano y volando el dron. Las imágenes han corrido como la pólvora en todo Reino Unido, generando controversia por las leyes de pilotos de drones.

Allí es necesario incluso un permiso especial que se concede tras aprobar un examen. La decisión de los vecinos de denunciar habría llegado después de numerosos avisos y peticiones al jugador de desistir de volar el dron y respetar la privacidad de los convecinos.