La arbitra del partido de vuelta de la semifinal de la Copa de la Reina entre el Tenerife y el Atlético de Madrid paró el partido y recogió el incidente en el acta

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La arbitra del partido de vuelta de la semifinal de la Copa de la Reina entre el Tenerife y el Atlético de Madrid en el estadio Heliodoro Rodríguez López activó este martes "el protocolo contra el racismo" al ser informada de un supuesto insulto dirigido a la jugadora maliense, Dembele Fatou, a la que llamaron "negra".

El incidente ha ocurrido en el minuto 89 del encuentro, por el supuesto insulto de la brasileña Gio Queiroz del atlético a, a la maliense Dembele Fatou, del equipo canario; su compañera de equipo, la futbolista local Noelia Ramos, se lo informó a la árbitra, aunque no fue "escuchado" por el equipo arbitral.

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La colegiada, sin embargo, detuvo el partido durante cinco minutos por ese motivo y así lo recogió en el acta publicado en la página web oficial de la Real Federación Española de Fútbol, en el que habla también una "confrontación" posterior entre las futbolistas de ambos equipos en el túnel de vestuarios, una vez finalizado el encuentro.

La arbitra recogió el incidente sospechoso de racismo en el acta del partido

"En el minuto 89 del partido, tras la expulsión de la jugadora del CD Tenerife Dembele Fatou, la jugadora del CD Tenerife Noelia Ramos Álvarez me informa que la jugadora del Club Atlético de Madrid Giovana Queiroz se dirige a Dembele Fatou en el siguiente término: "negra", no pudiendo ser escuchado por ninguna de las componentes del equipo arbitral", ha relatado Olatz Rivera en el acta. "En consecuencia, activamos el protocolo contra el racismo, motivo por el cual el partido estuvo detenido cinco minutos", expuso la árbitra en su escrito.

La colegiada también explica que, "tras la finalización del partido" y "estando" el equipo arbitral en su vestuario, sin que hayan "presenciado nada de lo ocurrido, el Delegado del Club Atlético de Madrid" le indicó que "Fatou estaba esperando a que entrase Giovana Queiroz".