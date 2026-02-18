El futbolista brasileño se pronuncia tras denunciar en pleno partido que fue víctima de insultos racistas del jugador argentino del Benfica

Gianluca Prestianni también se ha pronunciado señalando que "en ningún momento" profirió insultos racistas contra Vinicius

Compartir







El futbolista brasileño Vinicius Jr ha lanzado un comunicado a través de sus redes sociales tras la polémica ocurrida en el último partido del Real Madrid frente al Benfica en Lisboa, donde los de Álvaro Arbeloa, junto al extremo madridista, denunciaron que fue víctima de insultos racistas por parte del argentino Gianluca Prestianni. La situación, que llevó a aplicar el protocolo contra el racismo y parar el partido durante casi 10 minutos, no ha dejado de generar reacciones a uno y otro lado.

“Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero tienen, de su lado, la protección de otros que, en teoría, tienen la obligación de castigar. Nada de lo que pasó hoy es nuevo en mi vida ni en la de mi familia”, ha señalado Vinicius en su publicación, cargando contra la actitud del futbolista argentino del Benfica.

La denuncia de Vinicius tras los insultos de Prestianni

En su publicación, compartida a través de los stories de Instagram, el brasileño también expresa su incredulidad por haber recibido “una tarjeta amarilla por celebrar un gol”. “Sigo sin entender por qué”, expresa, en alusión al momento en que, tras anotar un gran tanto en el minuto 49 de partido, –y el que sería a la postre el decisivo para la victoria del Real Madrid–, se dirigió hacia el córner para hacer un baile de celebración.

Fue justo tras ese episodio cuando comenzó toda la polémica que rodeó al partido. En el minuto 51, tras ese gol, Vinicius salía corriendo rápidamente hacia el colegiado tras decirle algo el futbolista Gianluca Prestianni que no pudo ser captado por las cámaras al decirlo con la boca tapada por su camiseta. Fuese lo que fuese, la reacción del delantero de la canarinha fue inmediata, gesticulando y expresando al colegiado lo que le acababa de ocurrir.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Junto a Vincius, Kylian Mbappé, que después del partido señalaría que Prestianni le llamó “mono” hasta “cinco veces”, no dejó de reprochar al argentino su conducta antes y después de que el árbitro, ante la situación, decidiese aplicar el protocolo contra el racismo.

“Eres un p… racista”, le dijo una y otra vez Kylian Mbappé a Prestianni tras reanudarse el partido.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En total, desde el minuto 51 hasta el 59 el encuentro estuvo detenido, sucediéndose todo tipo de escenas sobre el césped, como la de José Mourinho, entrenador del Benfica, hablando con Vinicius o su técnico, y quien fuese su jugador, Álvaro Arbeloa.

Tras todo ello, el partido se reanudaría, finalizando con un 0-1 para el Real Madrid gracias al gol de Vincius, que en su comunicado subraya que el protocolo, “mal ejecutado”, “no sirvió de nada”.

“No me gusta aparecer en situaciones como esta, más aún después de una gran victoria y cuando los titulares tienen que ser sobre el Real Madrid, pero es necesario”, sentencia en su mensaje.

Prestianni desmiente que profiriese insultos racistas en el Benfica – Real Madrid

Por su parte, el otro protagonista, Gianluca Prestianni, también se ha pronunciado a través de las redes sociales, desde donde ha replicado negando la mayor.

“Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinciius Junior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid”, ha señalado.

Junto a sus palabras, el Benfica también le ha expresado su respaldo: "Como demuestran las imágenes, dada la distancia, los jugadores del Real Madrid no pudieron escuchar lo que dicen haber escuchado", han señalado desde el club en un mensaje en las redes sociales que acompañan de un vídeo del momento.

Mourinho critica la celebración de Vincius

En la misma línea, José Mourinho también se ha referido a lo ocurrido en el campo para señalar que, tras hablar con los dos implicados, uno y otro le daban versiones diferentes, por lo que dijo que prefería ser “equilibrado”, sin ahondar específicamente en esa cuestión y señalando que “en este mundo del fútbol son cosas que ocurren en el campo”.

En lo que sí fue incisivo en sus declaraciones es en la celebración de Vincius, al que le reprochó haber provocado al estadio bailando desde el córner tras el gol: “"Le dije has marcado un gol de otro mundo, ¿Por qué lo celebras así? ¿Por que no lo celebras como lo hacía Di Estefano, Pelé, Eusébio...? ¿Por qué lo celebras así? Es la única cosa que no me entra", ha dicho.

Reconociendo su calidad y su gol, añadió: “Después tiene que ir a los hombros de sus compañeros y no meterse con 60.000 personas en este estadio”. “¿En cuántos estadios ha pasado esto? Es un jugador de otro mundo, me encanta, pero marcas un gol como este... Sale a los hombros de sus compañeros. Ahí se acabó el partido”, expresó ante los medios.

El Real Madrid cierra filas en torno a Vinicius

Por su parte, con Kylian Mbappé como primer defensor dentro y fuera del campo, el Real Madrid ha cerrado filas en torno a Vinicius.

"Lo que he visto es muy claro, el número 25 ha dicho cinco veces a Vini que 'eres un mono'. Cada uno da su opinión pero nosotros damos la información y todos tenemos que ir en la misma dirección. No se puede aceptar este tipo de actitud. Es maravilloso jugar la Champions pero dar este tipo de imagen es terrible para el fútbol mundial", señalaba Mbappé después del encuentro.

De igual modo, su compatriota francés, Eduardo Camavinga, enfatizaba: “"Hemos hecho un partido grande pero la fiesta no se da al final porque hay cosas que no son fútbol. Es malo para mi compañero y si le dice una cosa así a él, también me toca. Por eso hemos hecho bien al parar el partido porque, con cosas así, tolerancia cero".

También el capitán Federico Valverde, salía en defensa de Vinicius: “No se sabe qué le habrá dicho, pero según todos los compañeros que han estado cerca le ha dicho algo feo, algo que no se debe decir. Llevamos mucho tiempo, muchas personas que han peleado por esto, Vini es uno de ellos y si sigue pasando…”, lamentaba, llamando a acabar con el racismo en el fútbol.

De la misma forma, el entrenador madridista, Álvaro Arbeloa, apuntaba: "Será complicado erradicar el racismo del mundo del fútbol, si los futbolistas no ponen remedio. Vinícius está tranquilo y es el jugador del Benfica el que tiene que decir algo".

Prestianni, en ese sentido, ya ha hablado: “En ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinicius Junior”, y ante la falta de pruebas al taparse la boca cuando le interpeló... la polémica sigue servida y preparada para un partido de vuelta de los playoff de Champions que desde ya se antoja cargado de tensión.