Tiger Woods sufre un accidente de tráfico cerca de su residencia en Florida

El golfista estadounidense Tiger Woods sufrió este viernes un accidente de tráfico en Jupiter Island: su vehículo quedó volcado

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El golfista estadounidense Tiger Woods sufrió este viernes un accidente de tráfico en Jupiter Island, Florida, según confirmó la policía local, sin conocerse detalles sobre lo sucedido ni su estado de salud.

El campeón de 15 'majors', quien estaba preparando su gran regreso para dentro de dos semanas en el Masters de Augusta después de romperse el tendón de Aquiles en marzo de 2025, se vio involucrado en accidente con vuelco con otro vehículo, según confirmó la Oficina del Sheriff del Condado de Martin.

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El accidente ocurrió poco después de las dos de la tarde, hora local, en la misma localidad donde reside Woods. Una fotografía del lugar mostró el vehículo volcado sobre el costado del conductor.

No es su primer accidente de tráfico

El 'Tigre' sufrió ya un grave accidente de tráfico en el sur de California en febrero de 2021, donde estuvo cerca de perder la vida y, salvado, de no poder volver a andar. En 2017, Woods fue arrestado bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol en Jupiter.

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Por el momento, las autoridades estadounidenses no han confirmado cuál es el estado actual del deportista, que se estaba recuperando de una grave lesión y pretendía volver a competir en unas semanas. Algunos testigos han podido confirmar a medios como ‘NBC News’ que el deportista salió del coche, el cual estaba volcado por el lado derecho, y que lo hizo además por su propio pie, lo que es muy buena señal de que no se hizo daño y que podía andar.

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Del mismo modo, no han confirmado cuál ha sido la causa del accidente de tráfico, sí que han especificado que el choque se ha producido con otro vehículo que le habría hecho volcar su coche. El deportista tiene antecedentes registrados por la policía de conducir bajo los efectos del alcohol.