Muere el corredor de trail Jokin Uribetxeberria a los 34 años en pleno ascenso al monte Gorostiaga

Los equipos de emergencia se desplazaron al lugar pero no pudieron salvarle la vida

El deporte vasco llora la muerte de Sergio de Julián a los 46 años, vigente campeón de pesca submarina: "Ejemplo de vida y de lucha"

El corredor de montaña Jokin Uribetxeberria, de 34 años, ha muerto este sábado en la subida al monte Gorostiaga, en Legazpi. El deportista sufrió un colapso cuando estaba en las inmediaciones de la empinada cuesta conocida como Mataburros, según informa 'Naiz'.

Un hombre alertó a SOS Deiak en torno a las 09:45 horas de la mañana del sábado. El testigo encontró a Uribetxeberria en una pista del barrio de Urtatza-Egialde. Los equipos de emergencia se desplazaron al lugar pero no pudieron salvarle la vida, tal y como recoge el Departamento vasco de Seguridad.

Había salido a correr con su pareja

Jokin Uribetxeberria había salido a correr junto a su pareja Lia Alonso Sarasola cuando ocurrió el fatal accidente, según 'Noticias de Guipúzcoa'. Ambos han participado conjuntamente en numerosas carreras y el pasado 31 de diciembre se impusieron en la modalidad de pareja mixta en la San Silvestre celebrada en su localidad natal, Legazpi.

Los testigos afirman que los dos habrían salido a entrenar juntos esta mañana y “cada uno estaba subiendo por un lado” distinto a Korosti cuando ha sufrido el colapso.

"Recordaremos siempre su pasión y compromiso", señala la Federación Vasca de Montaña

Uribetxeberria era una persona muy conocida en Legazpi y trabajaba como profesor en la ikastola Haztegi de la localidad de Urola Garaia. Tanto él como su hermano Iñigo Uribetxeberria son muy populares en Urola Garaia al ser dos corredores habituales de carreras de montaña.

El cuerpo de Jokin Uribetxeberria ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de San Sebastián para practicarle la autopsia. Su club de montaña, el Alpino Uzturre de Tolosa, y la Federación Vasca de Montaña han mostrado sus condolencias por el trágico fallecimiento del deportista.

"Recordaremos siempre su pasión y compromiso con el deporte de montaña. Desde la selección vasca de carreras por montaña queremos transmitir nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y allegados. Un fuerte abrazo en estos duros momentos", señala la federación en redes sociales.