Más de una decena de patrullas buscan a Yolanda Moreno, condenada a prisión permanente revisable por la muerte de su bebé

Condenada a prisión permanente revisable la mujer que tiró a su bebé a la basura en Porto Cristo, Mallorca

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Efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local y la Guardia Civil de Mallorca están llevando a cabo un gran despliegue desde el pasado domingo para tratar de localizar y detener a Yolanda Moreno, la madre acusada de arrojar a su bebé a un contenedor en Porto Cristo el 3 de noviembre de 2023 que ha sido condenada a prisión permanente revisable.

La mujer estaba citada en la Audiencia de Palma para conocer el resultado del veredicto del jurado popular, que declaró culpables de un delito de asesinato a la acusada y a su cuñado, Gustavo Petrel. Ambos fueron condenados este pasado jueves a prisión permanente revisable.

Según fuentes como 'Última Hora', más de una decena de patrullas se han desplegado estos días por la costa de Manacor para intentar encontrar a la madre de la bebé. Sin embargo, hasta ahora no han conseguido localizarla.

La procesada podría haber abandonado Mallorca

La procesada no asistió a una de las sesiones del juicio celebrado en la Audiencia de Palma debido a que estaba hospitalizada, aunque sí compareció en el resto de las vistas. Entre las líneas de investigación, se contempla la posibilidad de que haya abandonado Mallorca para evitar su ingreso en prisión. Durante el juicio, se reprodujo una conversación telefónica con una amiga en la que dejaba claro su temor a regresar a la cárcel.

"Yo no sé pero tengo mucho miedo, los abogados todos me han dicho malas cosas. Sé que he cometido el error más grande de mi vida y pido mil veces perdón [llora]. No quiero entrar, Ángela, prefiero morirme. Dime que va a salir bien, por favor. No dejes que me pase nada", decía la acusada. En esa misma charla, Yolanda le explicaba que varios abogados le habían advertido de que podría enfrentarse a una condena “de 15 años pa’ arriba”, algo que rechazaba de plano, asegurando que no quería entrar en prisión “ni un día ni dos”.

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Orden de búsqueda y captura

La Audiencia Provincial de Baleares había programado para el domingo la sesión en la que se daría a conocer el veredicto del jurado. Sin embargo, la principal acusada no acudió a la cita, lo que llevó a la jueza a emitir una orden de búsqueda y captura al no presentarse pese a haber sido citada correctamente. Su ausencia en un momento clave del proceso sorprendió tanto a los abogados como a la propia magistrada, ya que no era habitual que una acusada sometida a medidas cautelares -que normalmente restringen la salida de la isla- desapareciera de esta forma.

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El caso ha acaparado gran atención mediática en Mallorca por la gravedad de los hechos y por el seguimiento del juicio desde octubre de 2025, cuando comenzó la vista oral. La Fiscalía solicitaba para la madre y su cuñado la pena de prisión permanente revisable, mientras que una tercera persona implicada se enfrentaba a un delito de omisión del deber de socorro. Durante el juicio, los médicos que atendieron a la bebé declararon que la recién nacida podría haber llegado al mundo con signos de vida tras un parto de emergencia en un vehículo, un elemento que reforzó la acusación de asesinato ante el jurado. Aunque la defensa trató de poner en duda algunas pruebas, la Fiscalía mantuvo que los acusados actuaron de forma consciente al deshacerse de la bebé sin pedir asistencia médica.