Muere Noelia Castillo tras casi dos años de lucha judicial para frenar su eutanasia

Alberto Rosa 26 MAR 2026 - 20:00h.

La joven catalana de 25 años ha puesto fin a su vida tras recibir la eutanasia este jueves en Barcelona

Los padres de Noelia Castillo, su abuela y el resto de familia estuvieron junto a la joven hasta media hora antes de la eutanasia

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Noelia Castillo Ramos ha puesto fin a su vida este jueves tras recibir la eutanasia en el Hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes, en Barcelona, tal y como ha confirmado el Departamento de Sanidad de la Generalitat de Cataluña. La joven ha materializado así su decisión de una muerte digna después de dos años de batalla judicial. Castillo se ha convertido en la persona más joven de España en recibir la eutanasia con 25 años.

Un protocolo de 15 minutos en el que ha comprendido la aplicación de un cóctel de tres fármacos. Aunque la ley permite que la persona esté acompañada, Noelia ha prescindido de la presencia de sus padres en el momento de recibir la eutanasia, en los últimos 15 minutos que ha durado el protocolo. Sí que la han acompañado horas antes de recibir el tratamiento.

Los familiares han estado finalmente más tiempo del previsto porque la propia Noelia lo ha pedido. Han estado una hora más despidiéndose de la joven. Noelia ha pasado toda la noche en compañía de su madre y su padre ha acudido finalmente esta mañana al hospital.

Su deseo de morir dignamente había pasado por el Tribunal Supremo, el Constitucional e incluso el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, el último en avalar su eutanasia. Un largo calvario que fue empeorando el sufrimiento físico y emocional de Noelia Castillo, que padecía una paraplejia de un 74%.

Batalla legal hasta el último día

El mismo jueves en el que se ha producido su muerte y solo unas horas antes de la eutanasia, la magistrada de la plaza 20 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona ha vuelto a denegar por tercera vez la adopción de medidas cautelarísimas solicitadas por la Fundación Española de Abogados Cristianos, que pedía suspender la aplicación de la eutanasia a la joven.

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Abogados Cristianos, en representación del padre de la joven, solicitó el miércoles a la titular de este juzgado que se le dispensara tratamiento psicológico y psiquiátrico inmediato, así como la suspensión de la eutanasia.

Se trata de la tercera vez que pedía la adopción de medidas cautelares en el juzgado, el que tramita la querella formulada por la mencionada asociación contra dos de los profesionales que evaluaron a la joven por presuntos delitos de falsedad de documento público y prevaricación.

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El dolor y la lucha de la familia

El padre de Noelia nunca ha entendido la situación de su hija y ha intentado revertir el proceso 'in extremis'. Las resoluciones judiciales y las múltiples evaluaciones médicas, sin embargo, coinciden en que la joven conservaba intactas sus facultades mentales y amparan la única voluntad de Noelia: dejar de sufrir.

La familia de la joven ha atravesado y sigue atravesando un momento muy complicado. Víctor, tío de la joven, confesó a la web de Informativos Telecinco sus impresiones. "Nunca puedo apoyar que mi sobrina muera. Yo, personalmente, no quiero. Pero lo que uno tiene que imaginar es el sufrimiento que tiene que estar atravesando una persona para estar pidiendo morir", explicó.

Él, que vive en Almería, se trasladó a Barcelona para poder verla antes de la primera fecha de eutanasia prevista el año pasado, que finalmente se paralizó. "Le pregunté si no había otra posibilidad, pero al final me daba largas", relata con dolor, tras conocer el respaldo judicial a la decisión. El tío de Noelia intentó mantener el contacto con ella y con sus otras dos hermanas a pesar de la distancia.

Su muerte reabre el debate de la eutanasia en España

El fin del sufrimiento de Noelia Castillo ha reabierto en España el debate sobre la eutanasia. La ley de 2021 promovida por el PSOE fue aprobada por una mayoría de 202 diputados y en estos años, unas 1.300 personas han accedido a este derecho sin problemas. El caso de la joven parapléjica de Barcelona ha reavivado la polémica con partidos como Vox que habla de "aberración, mientras que la Asociación por el Derecho a Morir Dignamente de Cataluña, lo califica de "acto de amor".

El Gobierno, a través de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha recordado que la decisión de la joven está amparada por una ley que, dentro del estado democrático, "le da este derecho", por lo que se ha limitado a mostrar respeto por la voluntad de Noelia. Rodríguez ha defendido que "lo que importa no es la posición ni de las organizaciones sociales ni del Gobierno", ha añadido ante las críticas de algunas asociaciones cristianas.

En octubre de 2022, Noelia intentó suicidarse tras sufrir una agresión sexual múltiple. Quedo parapléjica y postrada en una silla. A partir de ahí intentó quitarse la vida hasta en tres ocasiones.

La Asociación por una Muerte Digna ha exigido una modificación de la ley de regulación de la eutanasia (LORE) para evitar que casos como los de Noelia Castillo se repitan y que la petición de eutanasia se resuelva con la "máxima celeridad" y "en un máximo de 20 días".