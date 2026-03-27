La Policía Nacional ha confirmado que, a partir del 2 de abril, cualquier ciudadano podrá llevar su DNI directamente en el smartphone

La Junta Electoral suspende el uso del DNI digital para votar en las elecciones de Andalucía

Compartir







La Policía Nacional ha recordado a todos los ciudadanos españoles que a partir del 2 de abril tienen ya derecho a utilizar su DNI desde el móvil. "El momento ha llegado", ha sido su eslogan, "podrás registrarte en un hotel, alquilar un vehículo, recoger paquetes o incluso para retirar medicamentos de farmacias. Y todas las acciones cotidianas que requieren una identificación presencial y para las que habitualmente necesitas tu DNI físico. Ahora que ya tienes todo listo en tu aplicación MiDNI, cuando te pidan identificarte podrán leer el código QR y comprobar tu identidad de dos formas distintas: podrán acceder al QR desde la web midni.gob.es o también podrán hacerlo desde la propia aplicación MiDNI del móvil. Recuerda: es seguro, es ágil y cuenta con la garantía de Policía Nacional", explica de manera detallada la agente.

Pese a todo te damos de forma más detallada para poder tener tu DNI digital.

Registro previo

Si dispones del certificado digital

Antes de utilizar esta aplicación como DNI digital es necesario que se complete un proceso de registro, que consiste en asociar el número de teléfono móvil en el que se va a descargar al DNI físico. Para poder tener tu DNI en el móvil debes disponer primero del certificado electrónico. Si dispones de él, tienes las claves en vigor y cuentas con un lector de tarjetas puedes hacer el registro desde tu propio ordenador entrando en la web midni.gob.es. Al introducir tu DNI y acreditar tu identidad, obtendrás el código necesario que te llegará en un SMS para que puedas registrar tu número de teléfono personal y asociarlo a tu identidad.

Si no dispones del certificado electrónico o no tienes las claves en vigor

Si no dispones del certificado electrónico o no tienes las claves en vigor, puedes acudir a un Puesto de Actualización de Documentación (PAD) que hay en muchas de las comisarías de la Policía Nacional. En la máquina tienes que introducir tu DNI, tus datos y tu número de teléfono móvil. De esta manera te llegará el SMS para asociar el teléfono a tu identidad.

PUEDE INTERESARTE La aplicación para descargar el DNI digital: las confusiones que tienes que evitar en las tiendas de Google y Apple

También puedes acudir a una unidad de documentación al ir a renovar tu DNI. Un expedidor te ayudará o obtener el código de registro para asociarlo a tu número de teléfono personal.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Instalar la aplicación Midni

Tras esto deberás instalar en el móvil la aplicación 'Midni'. Interior ha lanzado ya la aplicación MiDNI en Google Play y App Store para que todos los españoles con su Documento Nacional de Identidad en vigor puedan disponer de él a partir de ahora en su dispositivo móvil.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Al abrir la aplicación, tendrás que aceptar los términos y condiciones del servicio. Después, debes pulsar en "comenzar activación". En ese momento introducirás tú número de DNI (con letra) y el número de soporte, que también aparece en tu DNI físico. Dicho número tiene tres letras y seis dígitos y se cuentra en la parte inferior a la izquierda.

Después, hay que crear una contraseña con, al menos, ocho caracteres. El sistema obliga, además, a tener al menos tres de estos cuatro grupos de caracteres: mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. También se puede seleccionar el desbloqueo de la app mediante mecanismos biométricos, como la imagen facial o la huella digital. Luego recibiremos un SMS con el código de verificación. Lo metemos y la app quedará activada.

La App MiDNI es la única oficial, ojo a las confusiones

La app MiDNI, conectada y avalada por la Policía Nacional, es la única oficial que sirve para llevar el carné en el teléfono. Sin embargo, al buscarla en las plataformas de aplicaciones de Google o Apple aparecen otras con nombres parecidos que pueden llevar a la confusión, como “mi DNI digital” o “DNI Wallet”. Fuentes del Ministerio del Interior explican que estas otras aplicaciones no tienen validez para identificarse porque lo que ofrecen es como si se llevara una fotocopia del DNI.

El logotipo de la aplicación oficial tiene un fondo azul marino y usa el azul celeste y el blanco para escribir MIDNI, unido y todo en mayúsculas. La primera parte (MI) es de color azul claro y la segunda (DNI) en blanco. En la parte de debajo tiene un fragmento de una bandera europea y otro de una bandera española. También se indica que es una aplicación desarrollada por el Cuerpo Nacional de Policía. Se puede descargar en español, catalán, euskera, gallego e inglés.

En la descripción de la aplicación se detalla que incluye un verificador. Esto quiere decir que la aplicación se puede utilizar para generar un código QR que contiene del DNI de la persona que lleva el carné en el móvil, pero también sirve para que otras personas puedan leer ese código y comprobar que es auténtico y la identificación es legal.

Los trámites que puedes hacer con tu DNI digital

Identificarte ante las fuerzas de seguridad

Acreditar tu identidad en trámites presenciales ante entidades públicas o privadas

Acreditar nuestra identidad en trámites presenciales ante la administración

Abrir una cuenta bancaria

Registrarte en un hotel, alquilar un vehículo

Realizar transacciones comerciales presenciales en las que se requiera el DNI en vigor

Recoger paquetes en Correos o servicios de mensajería

Establecer cualquier tipo de relación jurídica

Firmar escrituras ante Notario

Llevar a cabo trámites administrativos presenciales en Universidades y Centros Docentes (tanto públicos como privados)

Acreditar la mayoría de edad

Formalizar seguros de cualquier tipo

Comprar entradas o billetes nominativos que requieran identificar al titular interesado

Transacciones comerciales presenciales en las que se requiera un DNI en vigor o acreditar la identidad del interesado

Realizar un control de acceso a edificios

Acceder a diferentes locales de espectáculo (cines, teatros, conciertos, etc.)

Retirada de medicamentos en farmacias...

En el caso de participar en unas elecciones la Junta Electoral ha decidido no aceptar la identificación de electores por este método, ni tampoco mediante la aplicación MiDGT. Según la resolución de la Junta Electoral, ninguna de estas aplicaciones sería válida para ejercer el voto hasta que se garantice que “el control de la verificación de la identidad de los electores por estos sistemas es suficientemente seguro”.

No se puede usar para viajar

Actualmente no se puede viajar utilizando únicamente el DNI digital o la app MiDNI (en España) como documento de identificación, ni para vuelos nacionales ni internacionales. Aunque tiene validez legal presencial, el DNI físico o el pasaporte siguen siendo obligatorios para el embarque y el paso por controles de seguridad

El MiDNI no guarda los datos de identidad del ciudadano

MiDNI no guarda los datos de identidad del ciudadano, sino que a través de ella se consulta en tiempo real a la unidad de gestión del DNI. En caso de que el documento esté extraviado perdido o haya sido sustraído, la información no estará disponible.

No verá en su pantalla de móvil una imagen de su DNI sino un código QR en el que elegirá qué datos quiere mostrar en función del uso que quiera dar, lo que incrementa la privacidad del ciudadano, ya que no es necesario mostrar todos los datos en todas las situaciones.

El titular del DNI también podrá decidir en todo momento qué datos quiere mostrar en función del uso que quiera dar y del fin de la verificación de la identidad. Esta libertad de mostrar los datos según la situación incrementa la privacidad del ciudadano, ya que no es necesario mostrar todos los datos en todas las situaciones.

Las tres opciones disponibles son mostrar:

DNI EDAD, que mostrará la fotografía, el nombre y la mayoría de edad;

DNI SIMPLE, que reflejará la fotografía, el nombre, apellidos, el sexo y validez de DNI,

DNI COMPLETO, que muestra todos los datos del documento físico.

Elegido el nivel de información solicitado, la aplicación genera un código QR que se muestra en la pantalla del teléfono del titular del DNI.

Se trata de un código generado por Policía Nacional, lo que asegura que los datos son auténticos, y permanecerá visible durante sesenta segundos. Pasado este período, perderá su validez y será necesario generar un nuevo código.

El código QR generado puede ser escaneado por cualquier otro dispositivo en el que haya sido instalada la aplicación MiDNI. Las empresas comenzarán a validar sus sistemas para poder leer estos QR y poder comprobar los datos del ciudadano en función de la opción elegida.

¿Quien debe llevar el DNI?

Según el artículo 9.1 de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana "dicho documento es personal e intransferible, debiendo su titular mantenerlo en vigor y conservarlo y custodiarlo con la debida diligencia". El DNI es un documento obligatorio para los mayores de 14 residentes en España y para los de igual edad, residiendo en el extranjero, que se trasladen a España por un tiempo superior a seis meses. Según se indica, los menores de 14 años podrán obtener el DNI con carácter voluntario.

¿Sustituye al DNI físico?

El DNI en el móvil es "complementario" al documento en soporte físico y, en ningún caso, el primero sustituye al tradicional que debe ser renovado una vez caduque y denunciado en caso de pérdida o robo. El DNI tiene un período de validez, a contar desde la fecha de la expedición o de cada una de sus renovaciones, de dos años, cuando el solicitante no haya cumplido los cinco años de edad. Cinco años, cuando el titular haya cumplido los cinco años de edad y no haya alcanzado los treinta en el momento de la expedición o renovación. Diez años, cuando el titular haya cumplido los treinta y no haya alcanzado los setenta. Permanente, cuando el titular haya cumplido los setenta años.

Este avance convierte al DNI en una herramienta mucho más ágil y acorde a los tiempos digitales, adaptándose a la rutina de millones de españoles que, a partir de ahora, podrán llevar su identificación siempre a mano, en su teléfono.