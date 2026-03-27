La muerte de Noelia Castillo ha abierto un gran debate en la sociedad

Las palabras de Noelia Castillo antes de morir al recibir la eutanasia: "Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir”

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El pasado jueves 26 de marzo Noelia Castillo, de 25 años, recibía la eutanasia después de más de dos años de lucha judicial con su padre. Después de que la muerte de la chica abriera un debate en España sobre el derecho a la muerte y la Ley de Eutanasia, aprobada en el Congreso de los Diputados el 18 de marzo de 2021, personas del círculo cercano de Noelia, han dado declaraciones.

En este contexto, Carla Rodríguez, una antigua amiga íntima del instituto de Noelia, mostró su incredulidad ante la decisión de la joven de acabar con su vida, una noticia que ha golpeado la actualidad y la manera en la que la sociedad interpreta esta intervención deliberada sobre la vida.

Carla mostró su empatía con Noelia

Carla Rodríguez mencionaba el mismo día de la muerte de Noelia, durante una entrevista en 'El Análisis: Diario de la Noche' de 'Telemadrid' que: "Hicimos una amistad muy grande y estábamos siempre juntas. Habíamos perdido el contacto y cuando vi la noticia no me lo creía", comentaba.

Por otra parte, Carla, conocedora de la vida de Noelia, empatizaba con su sufrimiento: "Su vida ha sido muy difícil y ha pasado por mucho. Ha pasado tanto en la vida que en parte la entiendo. No me lo creo".

Finalmente, ha criticado con dureza a la sociedad: "Desde el primer momento han fallado. Si las cosas hubieran sido diferentes ella no llega a este punto. Ha fallado la sociedad".

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Intentó suicidarse hasta en tres ocasiones

La eutanasia se llevó a cabo en el Hospital Residencia Sant Camil de Sant Pere de Ribes, donde estaba ingresada la joven que sufría de una paraplejia desde 2022 cuando, en octubre de ese mismo año, Noelia intentó suicidarse tras sufrir una agresión sexual múltiple.

Tras esta agresión, quedo parapléjica y postrada en una silla, momento a partir del cual intentó quitarse la vida hasta en tres ocasiones.

En la primavera de 2024 inició el procedimiento para solicitar la eutanasia, un proceso que ha resultado agotador para la joven, cuyo padre, defendido por los Abogados Cristianos, afirmaba que su hija no estaba en sus plenas facultades mentales para tomar dicha decisión.

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Ante esto, tanto el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo como las demás instituciones encargadas de dar vía libre a esta intervención, se desmentían los argumentos del progenitor, que tuvo que asumir el final de su hija, una joven que quería "irse en paz y dejar de sufrir" y que, ha día de hoy, ya descansa.