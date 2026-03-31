Claudia Barraso 31 MAR 2026 - 17:51h.

Los agentes sorprendieron a Tiger Woods con pastillas en el bolsillo del pantalón cuando le registraron tras el accidente

El golfista Tiger Woods sale en libertad bajo fianza tras sufrir un accidente de tráfico y negarse a realizar una prueba de orina

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Las autoridades sorprendieron al golfista Tiger Woods con pastillas en el bolsillo en el momento en el que fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol y sufrir un accidente hace una semana. El agente que le registró cuando salió de su coche, que quedó completamente volcado, afirma que “localizó dos pastillas blancas en el bolsillo izquierdo del pantalón”.

Las pastillas fueron requisadas y presentadas como pruebas contra el deportista. Sin embargo, Woods afirmó que ese día no había consumido ni alcohol ni drogas, pero admitió admitir algunas pastillas bajo prescripción médicas por motivos de salud. Los agentes afirmaron que les pareció que estaba bajo los efectos de alguna sustancia ilegal, ya que “aunque sus movimientos eran lentos, no dejaba de estar en extrema alerta durante el registro”, según ha recogido en declaraciones el medio 'people'.

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Accedió a realizar algunos ejercicios para saber si estaba sobrio, en los que los policías se dieron cuenta de que estaba “cojeando y tropezando hacia la derecha y que movía la cabeza de un lado para otro”. Del mismo modo, el deportista “dudó en contemplar las tareas”, según dicen las declaraciones de los agentes tras el registro del vehículo de Tiger Woods. Cuando le mandaron quitarse las gafas de sol, sus ojos estaban “inyectados en sangre y vidriosos y sus pupilas estaban extremadamente dilatadas”, afirman.

El golfista dijo que estaba mirando su móvil

La explicación que el deportista les dio sobre el accidente fue que “estaba mirando su móvil, cambiando de emisora de radio y no se dio cuenta de que el vehículo de delante había frenado, pero el otro conductor afirmó que no frenó de golpe para girar a la derecha y que además indicó sus intenciones señalándolo con el intermitente.

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Aunque ninguno de los dos sufrió daños, los dos se negaron a ser trasladados al hospital. Woods fue arrestado acusado de conducir bajo los efectos del alcohol y haber provocado daños materiales. Fue trasladado a la cárcel del condado de Martin, donde se negó a que le hicieran una prueba de orina.