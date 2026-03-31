La Fundación Española de Abogados Cristianos apunta a "posibles irregularidades en la gestión del proceso" de eutanasia de Noelia "desde el inicio"

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BarcelonaLa Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una denuncia ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona “contra la médica responsable de la eutanasia de Noelia Castillo Ramos” por un presunto delito de prevaricación y por un presunto “conflicto de intereses” al entender que “vulneró la ley al intervenir en el procedimiento”.

En su denuncia, la Fundación, que ha estado representando al padre de la joven durante todo el litigio judicial, apunta además a “posibles irregularidades en la gestión del proceso desde el inicio”.

La denuncia de Abogados Cristianos contra la médica responsable de la eutanasia de Noelia

Tal y como expresan en un comunicado haciéndose eco de la denuncia presentada, “la propia médica redactó a mano la solicitud de eutanasia de la paciente, incluyendo como primer punto que Noelia deseaba ser donante de órganos y tejidos”, un hecho que para Abogados Cristianos “resulta especialmente grave, ya que no fue la paciente quien lo consignó, sino la propia facultativa que, además, ejercía como coordinadora de trasplantes”, según resaltan.

“La doctora ejercía simultáneamente como coordinadora de trasplantes en el Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf mientras actuaba como médica responsable en el proceso de eutanasia”, señalan, considerando a ese respecto que “esta doble condición genera un conflicto de intereses” que califican de “estructural e insalvable” porque “la misma profesional que debía valorar si procedía la muerte de la paciente tenía un interés institucional directo en la obtención de órganos”, según aseguran.

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De igual modo, la Fundación Española de Abogados Cristianos incide también en que “la médica es especialista en Medicina Intensiva, no era la facultativa habitual de Noelia ni tenía relación clínica previa con ella”, algo que, –según expresan en su comunicado–, “genera serias dudas sobre por qué asumió un procedimiento tan delicado cuando no era la persona indicada”.

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En ese sentido, ponen énfasis en que “la normativa exige una separación absoluta entre el proceso de eutanasia y el de donación de órganos, prohibiendo expresamente que intervengan profesionales que puedan beneficiarse del resultado”, algo que aseguran que no se respetó. “En este caso, ambos procesos se habrían entremezclado desde el inicio, comprometiendo las garantías del procedimiento”, sostienen desde Abogados Cristianos.

Abogados Cristianos apunta a la médica como “pieza central de toda la eutanasia” y habla de un procedimiento “viciado”

Atendiendo a todo ello, la Fundación pone además “en el foco” a lo que considera como un “elemento clave del procedimiento”: el “informe emitido por esta médica”, el cual señala que “fue determinante para todo el proceso”.

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“Ni la denominada ‘dupla’ médica ni la Comisión de Garantía y Evaluación valoraron directamente a Noelia, sino que basaron su decisión exclusivamente en el contenido de este informe, lo que convierte a esta facultativa en la pieza central de toda la eutanasia”, apostillan en su comunicado, donde expresan su rechazo. “Para Abogados Cristianos, se trata de una decisión adoptada en una situación de incompatibilidad que podría haber viciado de nulidad todo el procedimiento”, subrayan.

Abogados Cristianos apunta a “posibles irregularidades” en el proceso de eutanasia de Noelia

Al mismo tiempo, recalcan que “Noelia revocó en el último momento la donación de órganos que figuraba en la solicitud inicial, una circunstancia que evidencia posibles irregularidades en la gestión del proceso desde el inicio”.

Además, recalcan que la propia joven, de 25 años “llegó a solicitar el aplazamiento de la eutanasia al encontrarse en un estado de confusión”, lo que, según la Fundación, “evidencia” una “falta de garantías en la evaluación realizada y la existencia de fluctuaciones en su voluntad”.

Frente a todo ello, y en esa línea, la presidenta de la Fundación Española de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, afirma que “estamos ante un caso gravísimo que pone en cuestión las garantías del sistema”.

“No se puede decidir sobre la vida de una persona cuando existe un interés directo en la obtención de sus órganos”, ha subrayado, mientras desde la organización insisten en que “este caso vuelve a evidenciar los fallos de la ley de eutanasia” y avanzan que continuarán “impulsando acciones legales para depurar responsabilidades”.