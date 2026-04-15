Redacción Euskadi 15 ABR 2026 - 14:31h.

La atleta de Oñati se retira temporalmente "cansada" de luchar contra sus problemas físicos: "Más dolor que alegría"

La situación ha llegado a un punto en el que su cabeza “ha hecho clic”

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San SebastiánLas fotos que la propia corredora guipuzcoana de carreras de montaña, Malen Osa, cuelga en sus redes sociales la muestran sonriente, incluso en momentos de máximo esfuerzo o agotamiento extremo, sin embargo, ella misma aclara que “hay mucho que las redes sociales no muestran”, como los calambres y el dolor que viene arrastrando desde hace un tiempo, y que han convertido las competiciones, donde antes disfrutaba, en un infierno. La situación ha llevado a la deportista a tomar una dura decisión: parar, dejar temporalmente la competición, por un problema que “me está matando lentamente”, zanja la de Oñati (Guipúzcoa).

La deportista vasca ha expresado a través de un comunicado, las palabras que se niegan a salir de su garganta: “Sufrir de calambres tan temprano en las carreras, sin ninguna razón física clara, me trae más dolor que alegría cuando compito” y la ha llevado hasta el punto de convertir algo que ama en algo que teme.

Malen relata uno de sus innumerables episodios de calambres, en concreto, el sufrido este mismo fin de semana durante el Calamorro Sky Race, una carrera de 31 kilómetros de recorrido y 2.110 metros de desnivel celebrada en Málaga, y que la obligó a abandonar: “A solo 2 km en la carrera, llega una cuesta abajo de 30 segundos y mis piernas ya están destruidas. Trato de avanzar otros 15 minutos, hasta que me doy cuenta de que ya no puedo caminar bien. Justo después de 4 km... Me voy. Me caigo”. Haciendo gala de su honestidad, confiesa que no recuerda un día en los últimos dos años sin que haya tenido que lidiar con sus problemas físicos.

Algo hizo clic

La situación ha llegado a un punto en el que su cabeza “ha hecho clic”, ocurrió hace unos días, el sábado pasado, y “la verdad es que no estoy lista para seguir como si nada estuviera pasando”. Malen tiene “un montón de preguntas” y ninguna respuesta, de ahí que haya decidido abandonar temporalmente para tratar de “encontrar la raíz de esto” que sospecha podría ser “algo mental que termina causando una avería física y un cierre”.

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Acostumbrada como está a aventurarse por terrenos escarpados, a subir laderas y bajar pendientes, cuesta imaginarse a Malen sin saber “cuál es el siguiente paso”, aunque de una cosa se muestra segura “volveré compitiendo, pero no hasta que me sienta mentalmente preparada”. De ella, quienes saben del mundo de las carreras de montaña, se ha llegado a decir que "es una atleta que puede dejar una huella significativa en el futuro del Trail", podrá seguir demostrándolo, pero será después de parar y resetear.