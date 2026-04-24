Detenido un seguidor de la Real Sociedad por conducción temeraria contra aficionados del Atlético

Detenido en San Sebastián un aficionado de la Real Sociedad tras acosar a seguidores del Atlético de Madrid en la A-66

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La Guardia Civil ha detenido en San Sebastián a un seguidor de la Real Sociedad de 33 años, acusado de un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria.

El conductor realizó maniobras peligrosas en la A-66, a su paso por Almendralejo, contra un vehículo ocupado por seguidores del Atlético de Madrid que regresaban de la final de la Copa del Rey disputada en Sevilla el pasado 18 de abril.

Maniobras intimidatorias y vídeo viral

Según ha informado la Guardia Civil, el detenido llevó a cabo maniobras intimidatorias, obligando a las víctimas a reducir la velocidad ante el riesgo inminente de colisión, poniendo en peligro la integridad de todos los ocupantes.

Los hechos fueron grabados en vídeo por otra aficionada y se hicieron virales en redes sociales, lo que permitió al GIAT (Grupo de Investigación de Accidentes de Tráfico) de la Agrupación de Tráfico de Extremadura identificar el vehículo.

Posteriormente, se solicitó la colaboración de la Comandancia de Gipuzkoa y la detención fue practicada por agentes de la Policía Judicial en San Sebastián.