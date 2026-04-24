Según el médico de Maradona, este presentaba signos de "rigidez mandibular" y "livideces cadavéricas"

Juan Carlos Pinto fue el médico que intentó reanimar al argentino y firmó su certificado de defunción

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Juan Carlos Pinto, el médico que firmó el certificado de defunción de Diego Armando Maradona, declaró este pasado jueves 23 de abril en el juicio por el fallecimiento del astro y afirmó que, a su llegada, el paciente presentaba signos de "rigidez mandibular" y "livideces cadavéricas", manchas violáceas que se producen en el cuerpo "aproximadamente dos horas después de la muerte".

Pinto es médico de la empresa especializada en emergencias médicas +Vida y fue quien arribó en la primera ambulancia que asistió al domicilio, intentó reanimar al argentino y firmó su certificado de defunción.

Una muerte anterior a la notificada

Tras recibir un "código rojo" a las 12:15 del mediodía de aquel 25 de noviembre de 2020, Pinto arribó al domicilio y encontró a Maradona sin vida, declaró este jueves, y agregó que presentaba signos de "rigidez mandibular" y "livideces cadavéricas", manchas violáceas que se producen en el cuerpo "aproximadamente dos horas después de la muerte". "Las livideces se fijan entre las cinco y las seis horas. (...) Si falleció hace poquito y uno rota el cuerpo, las livideces pueden ir hacia otro lado del cuerpo. En este caso no", añadió.

El médico explicó además que al llegar al lugar se encontró con "un paciente obeso, muy edematizado, la cara muy hinchada, los miembros edematizados, especialmente los miembros inferiores, el abdomen globuloso".

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Pinto se mantuvo fiel al testimonio brindado en el primer juicio, anulado en mayo de 2025 por el mal accionar de una de las juezas, y aseguró que la hinchazón edemático que presentaba Maradona "se produce con el paso de varias horas o hasta días". "No es algo que se produce de un momento para el otro", explicó y destacó que la ascitis (líquido suelto en el abdomen) puede responder a diferentes causas, entre las que enumeró una "insuficiencia cardíaca, hepática o renal". "En general la insuficiencia cardíaca se ve en los edemas en las piernas, lo que se ve acá", agregó Pinto, señalando un monitor donde se exponían las fotografías del cuerpo sin vida del exfutbolista.

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Maradona murió a causa de un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada", según la autopsia.

Varios imputados

El fiscal Patricio Ferrari aseguró en la apertura del juicio que existieron "múltiples alarmas" que los médicos imputados "decidieron no escuchar". "Mientras Maradona se ahogaba a gritos en tres litros de agua, el silencio fue letal y la indiferencia criminal los tuvo a todos como cómplices", añadió Ferrari en la primera audiencia.

Gianinna Maradona, una de las hijas del ídolo argentino, afirmó este martes haber advertido al médico de cabecera de su padre, el neurocirujano Leopoldo Luque, sobre la hinchazón que observaba en su padre. Asimismo, la Fiscalía exhibió un mensaje enviado por el masajista de Maradona a Luque el 17 de noviembre de 2020 que advertía lo mismo: "Tienen que venir (...) Está muy hinchado Dieguito, los ojos hinchados como una teta".

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En este juicio están imputados también la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicoanalista Carlos Díaz, la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón, todos acusados de homicidio simple con dolo eventual.