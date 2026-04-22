El escrito de la Fiscalía apunta que realizó tocamientos a la denunciante y la agredió sexualmente pese a que le expresó “que no quería mantener relaciones sexuales con él”

La Fiscalía pide nueve años de prisión para el futbolista Álvaro Aguado por agresión sexual

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La Fiscalía reclamó ayer nueve años de prisión para Álvaro Aguado, exjugador del Espanyol y actualmente futbolista sin equipo, por un delito de agresión sexual cometido presuntamente sobre una trabajadora del club en junio de 2024, durante una celebración del conjunto perico por el ascenso a Primera en una discoteca de Barcelona.

En su escrito, el Ministerio Público le acusa de haber llevado a la mujer al baño del local de ocio nocturno en un momento determinado de la noche, agrediéndola sexualmente con penetración y sin utilizar preservativo pese a que ella expresó “que no quería mantener relaciones sexuales con él”.

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El escrito de la Fiscalía contra el futbolista Álvaro Aguado

Según apunta la Fiscalía, todo se produjo en la noche del 23 de junio de 2024, después de que el futbolista conociese a la joven y, tras bailar juntos, intentase llevarla primero a las escaleras del aparcamiento de la discoteca, donde el personal les impidió el paso.

Fue tras ello cuando, estando la joven “transitoriamente mareada y afectada” por el consumo de alcohol, la condujo hasta el baño masculino, donde según el escrito de la Fiscalía el entonces jugador del Espanyol habría perpetrado la agresión sexual.

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El Ministerio Público apunta que “con la intención de satisfacer sus impulsos libidinosos”, el futbolista, le realizó tocamientos en los pechos y los genitales por encima de la ropa, así como le acusa de una agresión sexual con penetración vaginal y oral.

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Además, el escrito de la Fiscalía apunta que, cuando el exjugador perico “cejó en su actitud”, “volvió a vestirse y le dijo a la mujer: ‘Tú no me conoces, y yo a ti tampoco”.

La Fiscalía reclama nueve años de prisión para el futbolista del Espanyol

Frente a todo ello, Álvaro Aguado, que declaró el pasado mes de mayo, insiste en su inocencia, asegurando que las relaciones sexuales con la denunciante fueron consentidas.

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Sobre la denuncia, el futbolista afirmó que tuvo conocimiento de ello a través del club, insistiendo en que hubo consentimiento.

La Fiscalía, al contrario, reclama para él una condena de nueve años de prisión y la medida de libertad vigilada por un periodo de 10 años una vez cumplida la pena privativa de libertad. Además, pide que le sea impuesta la prohibición de aproximarse a menos de 1.000 metros de la víctima y comunicarse con ella por cualquier medio durante ocho años, tras cumplir la pena de cárcel.

Junto a ello, igualmente, solicita una indemnización de 55.000 euros a la denunciante por el daño moral causado y otros 10.000 por las secuelas psicológicas sufridas.