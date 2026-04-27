Tras permanecer 85 días en la UCI por la sepsis causada por una bacteria, ha podido ver a los campeones de la Copa del Rey

La Real Sociedad ha compartido el momento a través de las redes sociales

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MadridGorka, un joven que ha sufrido una sepsis meningocócica, recibió este fin se semana el apoyo y el calor de los jugadores de la Real Sociedad, a los que pudo ver en su último partido liguero ante el Rayo Vallecano en Madrid después de haber salido del hospital en el que permaneció 85 días en la UCI.

Oriundo de Elbete, municipio del Baztán, Navarra, el joven pudo estar con los recientes campeones de la Copa del Rey, que justo instantes antes del partido y en las inmediaciones del hotel en el que se alojaron para concentrarse antes del encuentro, posaron junto a él. “Tu fuerza es nuestra energía”, señaló posteriormente el club, compartiendo ese momento a través de las redes sociales, donde muchos aficionados se volcaron deseándole ánimo.

Gorka y la una sepsis meningocócica

Gorka sufrió una infección sanguínea grave que evolucionó muy rápidamente obligando a la intervención. Provocada por la bacteria Neisseria meningitidis, fue el 4 de enero cuando, como ha explicado su madre, la vida les “golpeó con fuerza”.

Una sepsis meningocócica lo cambio todo, provocando que el joven perdiese “ambas piernas y un brazo”. Pese a la gravedad de su situación, tras permanecer 85 días en la UCI y siempre arropado por su familia, Gorka, sin embargo, logró sobrevivir a la bacteria.

Ahora, como indica la progenitora en declaraciones de las que se hace eco El Diario Vasco, afronta “una nueva etapa” y un “camino difícil”, pero uno que, recalca, “no tiene que recorrerlo solo”.

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“Seguir adelante y vivir con dignidad es posible con apoyo, acompañamiento y unión”, sostiene su madre, impulsando la lucha de su hijo, que ya ha recibido múltiples muestras de cariño desde el mundo del fútbol.

“El LigaNacional y el C.F. Gazte Berriak queremos mandar un fuerte abrazo y todo el ánimo posible al jugador del 2ª juvenil del C.D. Baztan, Gorka Goñi Mendiburu, amigo de nuestros juveniles Ekaitz y Ander, en estos momentos tan complicados”, escribían desde el CF Gazte Barriak, trasladándole fuerza.