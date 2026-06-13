El fuego ha obligado a desalojar dos núcleos de población de la parroquia de Carcacía, Sobrerribas y Cruxeiras de Abaixo

EMA 112 ha recomendado cerrar puertas y ventanas si el humo llega a su zona en Sevilla

Compartir







El incendio de Padrón (A Coruña), que ya arrasa 180 hectáreas, ha obligado a la Consellería do Medio Rural a activar la Situación 2 como medida de emergencia preventiva por su proximidad a dos núcleos de población de la parroquia de Carcacía, Sobrerribas y Cruxeiras de Abaixo.

Este segundo núcleo ha tenido que ser desalojado al completo, con 10 viviendas en esta situación, según confirma a Europa Press el alcalde padronés, Anxo Rei Arca, que apunta que el fuego ha excedido los límites municipales y ya ha entrado en Teo, avanzando hacia Vilar do Bispo.

PUEDE INTERESARTE Detenido tras provocar un incendio en una nave industrial de Alfajarín, en Zaragoza

En este sentido, el departamento autonómico ha confirmado que uno de los flancos del incendio se ha reactivado a lo largo de esta jornada. El fuego, declarado a las 16.01 horas del viernes, ya calcina 180 hectáreas, según las últimas estimaciones.

Aunque esta mañana parecía que avanzaba hacia su estabilización, las altas temperaturas y el aire han complicado la situación. "Hay bastante aire, cosa que no pasó ayer", aprecia el regidor. Con todo, no se han producido daños personales o a casas. "El máximo riesgo está en Cruxeiras de Abaixo. Allí está el personal trabajando para que las viviendas no se vean afectadas, pero está cerca", detalla.

PUEDE INTERESARTE Familiares de las víctimas del incendio de Crans-Montana piden que los dueños del bar sean juzgados por asesinato

Rei Arca permanece con el personal de Medio Rural mientras se habilita el Puesto de Mando Avanzado. Al mismo tiempo, las brigadas en el terreno se encargan de intentar canalizar el fuego para impedir su avance o, en todo caso, "conducirlo por los lugares medios dañinos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Hasta ahora, la Consellería do Medio Rural ha movilizado de forma acumulada a cuatro técnicos, 36 agentes, 47 brigadas, 33 motobombas, tres palas, siete unidades técnicas de apoyo, ocho helicópteros y siete aviones.

Además, el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) apoya el operativo con dos aviones anfibios y un helicóptero, que trabajan de forma coordinada con el dispositivo de la Xunta para apoyar las tareas de control y extinción.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Evacuación de vecinos de la urbanización de Mairena de Aljarafe, Sevilla

Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) han trabajado por tierra y aire en las labores de extinción de un incendio declarado este sábado en la Urbanización Java de Mairena del Aljarafe (Sevilla). Se ha procedido a la evacuación de vecinos de zonas cercanas.

Según ha informado Infoca a Europa Press hasta la zona se han desplazado dos bricas, un helicóptero súper puma, 19 bomberos y un técnico que se han retirado a las 18,31 horas. "En principio se trata de un incendio urbano, no es forestal propiamente dicho". Asimismo, "es una zona de pacto, está cerca de la vivienda y la gente se preocupa bastante". Además, han explicado que la cornisa de Gelves "es una zona recurrente de incendios todos los años".

Según ha detallado el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe a través de sus canales oficiales, consultadas por Europa Press, se ha procedido a la evacuación de vecinos de zonas cercanas principalmente, del entorno del Malala, de Java y de El Almendral. Agentes de la Policía Local de Mairena y personal municipal colaboran en las labores de extinción del incendio declarado en una zona de cultivo junto a la SE-655, entre Palomares y Mairena, en el entorno de la urbanización Java. Asimismo, la carretera SE-3304 San Juan de Aznalfarache-Palomares del Río permanece cortada.

Por su parte, el alcalde de Mairena del Aljarafe, Antonio Conde, ha pedido prudencia y atender a las indicaciones de los profesionales y evitar desplazamientos innecesarios por la zona para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia.

Por último, ante situaciones de este tipo, EMA 112 ha recomendado cerrar puertas y ventanas si el humo llega a su zona, proteger especialmente a mayores, niños y personas con problemas respiratorios y usar mascarilla, si fuera necesario.