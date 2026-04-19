La Real Sociedad se proclamó campeón de la Copa del Rey 2025/2026 este sábado

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La Real Sociedad se proclamó campeón de la Copa del Rey 2025/2026 después de superar (2-2, y 3-4 en los penaltis) al Atlético de Madrid en la final celebrada este sábado en el Estadio de La Cartuja, Sevilla.

Pablo Marín firmó el lanzamiento definitivo que dio a la Real la cuarta Copa de su historia y segunda en cinco años. Antes, el portero 'txuri-urdin' Unai Marrero fue igual de decisivo deteniendo los penaltis de Alexander Sorloth y Julián Álvarez

El equipo vasco se adelantó a los 15 segundos de la final en Sevilla por medio de Ander Barrenetxea y, pese al empate de Ademola Lookman antes del minuto 20, la Real se mantuvo por delante al descanso gracias a un penalti convertido por Mikel Oyarzabal. Un golazo de Julián Álvarez en el minuto 83 forzó la prórroga, donde no hubo cambios, hasta la tanda definitiva.

Pedro Sánchez y Nuñez Feijóo se suman a las felicitaciones a la Real Sociedad por su Copa

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Alberto Nuñez Feijóo, presidente del Partido Popular y líder de la oposición, se sumaron este sábado a las felicitaciones a la Real Sociedad, que se proclamó por cuarta vez en su historia campeona de la Copa del Rey de fútbol tras imponerse al Atlético de Madrid en la final disputada en el Estadio de La Cartuja de Sevilla.

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"Felicidades a la Real Sociedad y a toda la afición txuri-urdin por lograr su cuarta Copa Del Rey", escribió el jefe del Ejecutivo en su cuenta oficial de X.

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Feijóo, por su parte, destacó en la misma red social lo vivido en una final que presenció en directo en el palco del estadio sevillano: "Espectáculo, calidad y deportividad. Ha sido un partido lleno de emoción. Enhorabuena a la Real Sociedad, ganador de la Copa del Rey".