Claudia Barraso 29 ABR 2026 - 14:45h.

Un árbitro de la UEFA ha sido acusado de "agresión sexual" a un menor tras "tocarle sin su consentimiento e intentar llevarle a su habitación"

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Un árbitro internacional europeo ha sido detenido en Inglaterra acusado de agresión sexual a un menor. La identidad del acusado no ha sido confirmada, pero habría viajado en las últimas semanas a Reino Unido para dirigir un partido. La FIFA ha decidido no considerarle para la lista oficiales de la Copa del Mundo porque la investigación sigue abierta.

El árbitro está acusado de “tocamientos indeseados y de intento de seducir a un adolescente para llevarlo a su habitación antes del partido”, según ha confirmado medios como ‘The Sun’, que ha asegurado que las autoridades han abierto una investigación después de que “el árbitro, de nacionalidad extranjera se fuese de su país para un partido entre semana. Fue detenido en el regreso del estadio al hotel frente a la presencia de funcionarios de la UEFA”.

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Una fuente del organismo europeo ha confirmado al mismo medio que “empezó a hablar con la víctima en una zona común del hotel. Está acusado de tocar y manosear al niño en contra de su voluntad y de intentar atraerlo hacia su habitación”. “Volvió al hotel esa noche y cuando ingresó con la delegación de la UEFA, la policía lo estaba esperando para arrestarlo y leerle sus derechos”.

Ha sido puesto en libertad bajo fianza

Aunque ha sido puesto en libertad bajo fianza la investigación por estos hechos sigue abierta y ha hecho a la FIFA tomar la decisión de que su nombre no aparezca en las listas de convocados para el Mundial de este verano: “Estamos siguiendo a la situación con gran preocupación. Mientras tanto, el árbitro no será considerado para ningún partido de competición de la UEFA”.

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Por su parte, la policía metropolitana ha informado de que un hombre de 30 años fue puesto en libertad bajo fianza a la espera de una investigación sobre las acusaciones de que un adolescente había sido agredido sexualmente. Pero los agentes han confirmado que no ofrecerán más detalles sobre el caso.