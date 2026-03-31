El jugador del Elche insiste en su inocencia y su abogado confía en las nuevas pruebas para demostrarlo en el procedimiento abierto

La Fiscalía pide 10 años y medio de cárcel para el futbolista Rafa Mir por la presunta agresión sexual agravada a una joven de 21 años

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Rafa Mir, futbolista del Elche de 28 años, ha presentado en el juzgado un nuevo escrito de defensa en el que su abogado, Jaime Campaner, solicita su libre absolución en el procedimiento que le acusa de agresión sexual, el cual se encuentra en fase previa al juicio.

En este nuevo intento de frenar la causa judicial, –que arrancó cuando el delantero militaba en el Valencia CF y por la que fue detenido el 3 de septiembre de 2024, siendo después puesto en libertad con cargos–, la defensa del jugador ha presentado dos vídeos inéditos que, según ésta, desmontarían las acusaciones de agresión sexual que pesan en su contra.

El último escrito de la defensa de Rafa Mir, que reitera su inocencia frente a los cargos de agresión sexual

Durante todo este tiempo, Rafa Mir ha continuado insistiendo en su inocencia, expresando su deseo de que el juicio se resuelva cuanto antes para demostrarlo. “Estamos muy tranquilos, esto es una parte más del proceso y, a partir de ahí, con muchas ganas de ir a juicio. Ya queda menos para que todo esto termine y se demuestre mi inocencia”, dijo en declaraciones a Marca en la previa del partido del Elche frente al Real Madrid, y el jugador mantiene su posición.

El futbolista, lejos de haber buscado un acuerdo, insiste en abordar el procedimiento reiterando su inocencia y mostrándose seguro de que así se demostrará. Todo ello, mientras continúa ejerciendo en las filas de un Elche con el que ya lleva ocho goles en liga.

Con el litigio a la espera de ese juicio, su defensa espera poder desmontar las acusaciones con pruebas objetivas, elevando su estrategia con la aportación en este caso de un nuevo material audiovisual con el que se pretende cuestionar la verosimilitud del relato de la acusación, tal como informa el medio Superdeportes.

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Frente a ello, la Fiscalía ha solicitado una pena de diez años y medio de prisión por un delito de agresión sexual, petición que la defensa de Rafa Mir considera desproporcionada y sin base frente a las nuevas pruebas aportadas.