El Real Madrid señala y sentencia el comportamiento de Federico Valverde, uno de los capitanes del equipo, y de Aurélien Tchouameni

Tensión en el vestuario del Madrid: una nueva pelea entre Fede Valverde y Tchouaméni acaba con el uruguayo en el hospital

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El Real Madrid ha emitido un comunicado donde anuncia cuál va a ser la medida tomada por el club tras los hechos ocurridos entre los Federico Valverde y Aurélien Tchouameni.

El club blanco, en un comunicado breve y directo, sentencia a los dos jugadores y añade que se queda a la espera de tomar medidas más duras:" El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouameni".

Por otro lado, el Real Madrid añade que el "club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes".

Las peleas entre Valverde y Tchouameni en el vestuario y el enfrentamiento de Carreras y Rudiger

espués de un encontronazo importante entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni los dos jugadores han vuelto a pelearse este mismo jueves, apenas 24 horas después. Y en esta ocasión, el encontronazo ha sido mucho más grave.

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De hecho, según adelantó el diario 'Marca', Valverde y Tchouaméni han llegado a las manos en el vestuario tras el entrenamiento del miércoles. Una pelea que ha acabado con el uruguayo marchándose al hospital debido a una bresa producida en un forcejeo con su compañero de equipo. El uruguayo se marchó junto al fisioterapeuta del club, aunque posteriormente han vuelto cada uno por su cuenta.

Por último, este enfrentamiento no es un hecho aislado en el vestuario de este Real Madrid, ya que este pasado lunes por la noche, Álvaro Carreras confirmaba que había tenido un encontronazo con Rüdiger, quien le habría dado "un tortazo" en la cara, según distintas informaciones. El lateral, además, ha desaparecido de las alineaciones durante las últimas semanas de manera cuanto menos curiosa.