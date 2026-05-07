Ambos jugadores han protagonizado un nuevo encontronazo tras la pelea de este miércoles en Valdebebas

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La tensión en el vestuario del Real Madrid parece no cesar. Después de un encontronazo importante entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni los dos jugadores han vuelto a pelearse este mismo jueves, apenas 24 horas después. Y en esta ocasión, el encontronazo ha sido mucho más grave.

Según ha adelantado el diario 'Marca' y recoge 'El Desmarque', Valverde y Tchouaméni han llegado a las manos en el vestuario tras el entrenamiento del miércoles. Una pelea que ha acabado con el uruguayo marchándose al hospital, acompañado por un fisioterapeuta del club, aunque posteriormente han vuelto cada uno por su cuenta.

De hecho, las cámaras de ElDesmarque han captado en directo el regreso de Valverde a Valdebebas a las 15:00 horas tras pasar por una clínica privada. Tchouaméni, por su parte, se fue de las instalaciones del club por la puerta trasera apenas un rato antes, con una capucha que le tapaba buena parte del rostro.

Medidas disciplinarias para los dos jugadores

El Real Madrid ha anunciado que tomará medidas disciplinarias contra los dos jugadores, que han protagonizado dos incidentes consecutivos en un final de temporada cargado de tensión en el vestuario madridista, con el Clásico del próximo domingo a la vuelta de la esquina.

Lejos de tratarse de un caso aislado, estos dos incidentes de manera consecutiva embarran aún más un vestuario que se ha convertido en un auténtico polvorín durante las últimas semanas. El mismo lunes por la noche, Álvaro Carreras confirmaba que había tenido un encontronazo con Rüdiger, quien le habría dado "un tortazo" en la cara, según distintas informaciones. El lateral, además, ha desaparecido de las alineaciones durante las últimas semanas de manera cuanto menos curiosa.

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Además, Álvaro Arbeloa ha sentenciado a Dani Ceballos y hay varios jugadores que no dirigen la palabra al técnico. También hubo problemas entre el entrenador y Raúl Asencio, además de la tensa relación con Carvajal por su falta de minutos. Todo ello en un curso que empezó a torcerse con la rebeldía de Vinicius cuando Xabi Alonso le sustituyó en el Clásico de la primera vuelta y que, lejos de apaciguarse con el cambio de entrenador, ha ido sumando varios episodios desagradables en un club que está a punto de firmar su segunda temporada en blanco.