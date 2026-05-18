"El piloto recibirá el alta hospitalaria esta misma tarde", ha señalado su equipo, el Gresini Racing

El parte de Alex Márquez tras su accidente en Montmeló

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BarcelonaÁlex Márquez ha recibido el alta médica tras el grave accidente sufrido en el Gran Premio de Cataluña de Moto GP, por el cual acabó con la clavícula derecha rota y con una fractura de la vértebra C7. En el siniestro, que estremeció a todos tras producirse a más de 200 kilómetros por hora, salió despedido por los aires, al igual que su motocicleta, haciendo temer lo peor.

Tras su trasladado de inmediato al Hospital General de Cataluña y la comunicación de su parte médico, la última hora sobre su estado de salud apunta a que el piloto catalán, hermano de Marc Márquez, ha recibido el alta médica y desde esta tarde podrá estar en su casa para recuperarse allí de las lesiones sufridas.

Álex Márquez, “operado con éxito”, se recuperará en casa del accidente en el GP de Cataluña

“Álex Márquez fue operado con éxito anoche de la fractura de clavícula derecha, que fue estabilizada mediante la inserción de una placa, en una intervención realizada por Anna Carreras, David Benito y Paula Barragán en el Hospital General de Catalunya. El piloto recibirá el alta hospitalaria esta misma tarde", ha señalado el equipo del piloto, el Gresini Racing.

Respecto a la fractura marginal en la vértebra C7, el alcance definitivo deberá evaluarse durante los próximos días, según explicó el equipo el domingo tras el accidente.

Ya ayer el propio Álex Márquez se encargó de tranquilizar a sus seguidores con un mensaje en las redes sociales desde el hospital: “¡Todo controlado! Toca pasar por quirófano esta noche, pero no podría estar en mejores manos. Muchísimas gracias a todos por preocuparos y por los mensajes de cariño que estoy recibiendo”, escribió.

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El accidente de Álex Márquez

El accidente tuvo lugar en la vuelta 12 del Gran Premio de Cataluña de MotoGP, cuando la KTM del español Pedro Acosta sufrió un problema electrónico y perdió velocidad de manera repentina. Álex Márquez, que rodaba justo detrás, no pudo evitar el contacto y acabó perdiendo el control de su moto, impactando violentamente contra el suelo y contra un vallado, provocando con ello la primera bandera roja en Montmeló.

En el suceso, un neumático de su moto, que también salió por los aires, salió propulsada con tan mala fortuna que golpeó a Fabio Di Giannantonio, que también se fue al suelo y sufrió una quemadura en el brazo.