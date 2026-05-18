El mayor de los Márquez, que también se recupera tras una caída, se ha pronunciado a través de una historia de Instagram

Última hora sobre el estado de salud de Álex Márquez: sufre una fractura de una vértebra y la clavícula y tiene que ser operado

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Marc Márquez, el gran ausente del Gran Premio de Cataluña de MotoGP, se ha pronunciado a través de las redes sociales tras el gravísimo accidente de su hermano Álex en Montmeló. El pequeño de los Márquez salió volando varios metros tras chocar con la moto de Pedro Acosta en un siniestro que enmudeció al circuito y que disparó rápidamente todas las alarmas.

Las imágenes del momento, emitido en abierto en Telecinco y Mediaset Infinity gracias al acuerdo de Mediaset España y Dazn, hacían presagiar desde el primer momento una grave lesión, pero Álex Márquez, que no llegó a perder la consciencia, afortunadamente estaba estable. Tendido en el suelo y con todos los focos puestos en su estado, fue trasladado de urgencia al Hospital de San Cugat, donde finalmente se confirmó que se rompió la clavícula derecha y se fracturó la vértebra C7.

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Marc Márquez y su mensaje tras conocerse el estado de su hermano tras el accidente en Montmeló

Tras conocer el alcance de sus lesiones, y después de lo agónico de tener que haber visto lo ocurrido desde la distancia, en el hospital, donde también él se recupera del hombro y una fractura en el pie tras una caída en la Sprint Race de Le Mans, Marc Márquez se pronunció en sus redes sociales con un mensaje conciso tras el accidente de su hermano: “Hoy solo doy gracias”, escribió.

Agradecido, expresaba así su alivio al conocer que, pese a lo grave del siniestro, su hermano podrá recuperarse de las lesiones sufridas, habiéndose quedado en esa rotura de clavícula y esa fractura de vértebra, algo que, a juzgar por lo terrorífico de las imágenes, podía haber sido mucho peor.

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El accidente de Álex Márquez en el Gran Premio de Cataluña de MotoGP

El impacto tuvo lugar a más de 200 kilómetros por hora y se produjo justo cuando Álex Márquez chocó contra la moto de Pedro Acosta, quien sufrió justo antes un problema eléctrico en su KTM que frenó la moto.

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A este último se le vio, de hecho, levantando la mano, como avisando de su problema mecánico, sobre el cual después se quejó lamentando no haber podido hacer nada por evitarlo y que haya derivado en un accidente así, con bandera roja, subrayando que “la salud de los pilotos va por delante del show”.

Tras chocar contra la moto de Acosta por la proximidad y la velocidad que llevaba, lo que le impidió esquivarlo, Álex Márquez se fue por fuera, tocando tierra. Aunque en los primeros momentos se mantuvo firme, un pequeño bache hizo que su moto saliese literalmente disparada, volando junto a él por los aires.

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Mientras el catalán salió despedido contra el suelo y contra una valla, un neumático de su moto también salió propulsada con tan mala fortuna que golpeó a Fabio Di Giannantonio, que también se fue al suelo y sufrió una quemadura en el brazo.

Por otro lado, Johann Zarco también sufrió una grave caída tras embestir a Pecco Bagnaia y tuvo que ser hospitalizado en el mismo hospital que Álex Márquez.

Álex Márquez, desde el hospital: “Todo controlado”

Tras lo ocurrido, el propio piloto de Cervera, Lérida, ha tranquilizado a todos los seguidores: “¡Todo controlado! Toca pasar por quirófano esta noche, pero no podría estar en mejores manos. Muchísimas gracias a todos por preocuparos y por los mensajes de cariño que estoy recibiendo”, ha señalado.

Junto al mensaje, al igual que ha hecho su hermano Marc, ha compartido una imagen en el hospital con el pulgar en alto.