La selección española de natación artística ha montado una impresionante coreografía inspirada en la canción de Rosalía 'Berghain'

España gana la medalla de bronce en la rutina por Equipos de natación artística

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La selección española de natación artística estrenará oficialmente en la próxima Copa del Mundo de Pontevedra (29-31 de mayo) una nueva rutina de equipo inspirada en 'Berghain', una de las canciones más impactantes y viscerales de la artista internacional española Rosalía que sigue siendo número uno y una de las cantantes más reconocidas a nivel internacional.

En una apuesta que mezcla "potencia y dramatismo" con una puesta en escena diseñada para dejar sin aliento, de igual modo que el videoclip de la canción, el equipo español presentó este lunes un primer vídeo de la coreografía, una pieza cargada de fuerza visual y tensión musical que bebe directamente de la energía que Rosalía imprime en el tema.

En esa pieza visual que acompañó a la canción, Rosalía, rodeada de coros, músicos y una atmósfera casi hipnótica que dio la vuelta al mundo y que también supo captar en cada uno de sus conciertos con un baile de lo más espectacular, impactó. En el agua, los nadadores españoles replican esa intensidad con movimientos explosivos, cambios de ritmo y una sincronización milimétrica.

Cada uno de los esfuerzos para realizar esta coreografía

"Elegancia, fuerza y pasión" son algunos de los conceptos con los que el propio combinado define esta nueva propuesta, concebida para combinar la parte más artística de la disciplina con una ejecución física de máxima exigencia. La rutina busca además trasladar al agua el carácter casi tribal y magnético de 'Berghain', una canción marcada por la tensión constante y la contundencia sonora.

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El vídeo difundido por el equipo español pone también el foco en el trabajo que hay detrás de cada ejercicio, desde las largas sesiones de entrenamiento hasta la precisión coreográfica necesaria para que cada acento musical tenga reflejo en el agua. Todo ello en una temporada en la que España sigue consolidándose como una de las grandes referencias internacionales de la natación artística.