El primer equipo masculino de natación sincronizada en Cataluña que rompe todos los estereotipos: "Es un deporte como todos los otros"
Rompiendo barreras para aquellos que siguen creyendo que la natación artística es solo cosa de chicas
El deporte es universal, pero todavía hay disciplinas que asociamos más a hombres o a mujeres, esto pasa también en la natación sincronizada, pero ya hay un grupo de ocho hombres catalanes que nos demuestran que no es solo cosa de chicas.
Nuestros vecinos franceses sirvieron de inspiración para que estos chicos saltaran al agua, y uno de esos deportistas de la natación sincronizada en España, confirma que es posible "no todo el mundo tiene muchas ganas de no competir, pero sí de poder hacer coreografías".
Aunque cuentan con un gran empujón detrás de estos movimientos está la entrenadora de sincronizada, Ana Tarrés, que nos confiesa lo que supone este deporte en la sociedad "se piensa que tiene que ser una cosa que se haga perfecta y la natación artística es un deporte como todos los otros que se puede hacer a muchos niveles"
Porque ponerse boca abajo sin perder el norte no es tarea fácil, otro de estos deportistas nos confiesa la dificultad que puede llegar a tener este deporte, con algunos ejercicios "tienes que hacer la carpa, luego el flamenco, el problema es que luego a veces si no remas bien boca abajo te caes para abajo, es una liada la verdad"
Todo esto requiere un aprendizaje y unas repeticiones para que puedan asumir, pero sobre todo conocerse a ellos mismos. Estos ocho hombres reman juntos motivados por la dopamina de este deporte, que sientan también la curiosidad de lo que es natación artística desde el punto de vista más técnico. También es importante porque son inspiración para muchos niños, "es muy importante que haya un poco de todo, como en todos los deportes"
