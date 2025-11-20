Alberto Rosa 20 NOV 2025 - 20:47h.

El murciano ha compartido una imagen en su casa viendo el partido de la Copa Davis de España

Andy Robertson recuerda a su amigo Diogo Jota y el sueño que compartían de jugar un Mundial: "Sé que estará en algún lugar sonriéndome"

Compartir







Todo el mundo la está comentando, la foto ha sido compartida miles de veces, tiene millones de 'likes' y los comentarios no tienen desperdicio. Carlos Alcaraz ha publicado una fotografía en su perfil de redes sociales que está dando mucho de qué hablar, se ha convertido en viral en cuestión de segundos, en la que aparece tumbado en el salón de su casa.

Carlos Alcaraz ha mostrado su apoyo a los jugadores de España colgando una fotografía en redes de su salón donde se veía la televisión con la emisión del partido de la Copa Davis y un claro mensaje de ánimo: "¡Vamos!". Sin embargo, los usuarios de 'X' han ido más allá y han observado cada detalle del salón de nuestro tenista:

El deportista mostró absolutamente todo de su saló y la gente no dudó en comentarlo. En la fotografía se pueden ver las sillas apiladas contra la pared, un mantel de plástico, las típicas fotos familiares sobre las estanterías y, como todo mortal, luce sus trofeos sobre un armario y estanterías.

PUEDE INTERESARTE Carlos Alcaraz conquista su segundo US Open tras vencer a Jannik Sinner: el español arrebata al italiano el número uno mundial

Una imagen que podría verse en cualquier casa española... eso sí, coronando la estantería encima de la televisión, el trofeo de Wimbledon o el US OPEN. También tiene un jarrón lleno de pelotas de tenis. El tenista murciano, mientras, disfrutando del partido de la Copa Davis.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las redes no pueden evitar comentar la imagen

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

En redes no han tardado en llegar las reacciones y comentarios de parte de los seguidores del deportista. Sara, por ejemplo, habla de la manera que tiene el murciano de guardar sus trofeos. “La vitrina a que compraba mi padre para poner mi copa de subcampeona en un torneo de cartas del colegio // la vitrina de carlos Alcaraz”.

Iván, bromea también sobre los trofeos. “Me da la risa solamente de pensar de que Carlitos Alcaraz tenga el US Open y Wimbledon en la estantería como si fueran fotos o jarrones o algo por el estilo”.

Otro usuario se pregunta en inglés por qué “están escondidos” los trofeos de Grand Slam y el plato de subcampeón de Wimbledon. “¿Trofeos de Grand Slam arrinconados, plato de subcampeón de Wimbledon (?) escondido, Carlos Alcaraz, me matas”, escribe.