El abrazo de Rafa Nadal y Carlos Alcaraz tras la victoria del murciano en Australia

Rafa Nadal felicita a Alcaraz por el "'Career Grand Slam'" y a Djokovic "por seguir haciendo historia"

La reacción de Carlos Alcaraz tras conquistar el Abierto de Australia

MelbourneCarlos Alcaraz ha hecho historia del deporte español y mundial. Ha ganado al serbio Novak Djokovic en la final de Australia convirtiéndose en el tenista más joven en conquistar los cuatro grandes títulos.

Con solo 22 años y 272 días, él no podía esconder su felicidad y sus vecinos de El Palmar, en Murcia, han celebrado su éxito como suyo.

El abrazo de Nadal y Alcaraz

El que también ha querido felicitar al tenista ha sido su compañero Rafa Nadal. El tenista mallorquín ha abrazado a Carlos Alcaraz tras ganar el trofeo australiano.

Ha sido un brazo épico de dos de nuestras leyendas del tenis de los últimos años. Rafa Nadal, ya retirado de las pistas, ha animado hoy al murciano desde las gradas y, justo después, los dos deportistas se han reencontrado y han compartido unas palabras de respeto y de admiración mutua.

La felicitación de Rafa Nadal a Carlos Alcaraz

Además, el extenista español Rafa Nadal ha felicitado a Carlos Alcaraz por ganar el Abierto de Australia y "conquistar el 'Career Grand Slam'", además de resaltar el mérito del serbio Novak Djokovic "por seguir haciendo historia" con otra final en Melbourne.

"Enhorabuena, Carlos Alcaraz, por ganar el Abierto de Australia y conquistar el 'Career Grand Slam'!", escribió el balear, que estuvo presente en la final de este domingo en la Rod Laver Arena de Melbourne, en la red social X.

Por otro lado, tuvo palabras de cariño para Djokovic, que durante la ceremonia de trofeos se acordó del manacorí. "Felicidades a Novak Djokovic por alcanzar otra final en Melbourne y seguir haciendo historia en nuestro deporte. ¡Gracias por tus palabras durante la ceremonia!", concluyó.