¿Qué significa el lobo que lleva Novak Djokovic en su chaqueta de Roland Garros?

Redacción Uppers 27 MAY 2026 - 10:00h.

La chaqueta deportiva de Novak Djokovic, lleva en su trasera la silueta en negro de un lobo, un animal que el tenista serbio vincula a sus orígenes balcánicos

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El tenista serbio Novak Djokovic ha sido protagonista en el últimas horas en las pistas donde se está celebrando el torneo de tenis sobre tierra batida de Roland Garros, en París, Francia, y no ha sido por su juego. Djokovic ha aparecido luciendo una singular chaqueta deportiva de la firma Lacoste con la figura de un lobo a la espalda que para el tenista serbio tiene un significado especial vinculado a sus orígenes balcánicos.

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Djokovic, sobre el lobo: "Es mi animal espiritual"

El diseño llamó la atención de aficionados y periodistas, y el propio Djokovic explicó su significado en una conversación recogida por Eurosport España y compartida a través de sus redes sociales.

Djokovic explicó a los reporteros de la cadena deportiva que “el lobo es mi animal espiritual y un protector de mi pueblo”. El tenista recordó sus orígenes serbios y su vinculación espiritual con esa región europea: “Esa fue un poco la inspiración detrás de esto y, obviamente, ya sabes, la arcilla, el color naranja.”

El lobo no es un adorno casual. Djokovic lo ha mencionado en otras ocasiones como un símbolo que identifica su carácter competitivo y su conexión con sus raíces. El número cuatro del mundo añadió que la pieza había sido creada específicamente para él: “Pelagia, la directora creativa y diseñadora de Lacoste, ha creado esta pieza única. Me siento muy honrado de llevarla. Hace un poco de calor ahora, pero me alegra que a la gente le guste. Es genial.”

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Una pieza exclusiva para Roland Garros

Lacoste confirmó que la chaqueta es una creación exclusiva diseñada para Djokovic durante Roland Garros 2026. La firma explica que la prenda fue imaginada por su directora creativa, Pelagia Kolotouros, y que está inspirada en los tonos, texturas y energía de la temporada de arcilla, el elemento que define al torneo parisino.

Según la marca, la chaqueta reinterpreta una silueta de pasarela mediante una combinación de innovación técnica, artesanía y diseño orientado al rendimiento deportivo. Incorpora detalles escultóricos en 3D y acabados de arcilla auténticos hechos a mano, concebidos para reflejar la intensidad, el movimiento y la emoción de Roland Garros. Lacoste la describe como “una creación de declaración para uno de los iconos que definen el tenis”.