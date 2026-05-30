Los técnicos de Arsenal y PSG representan perfiles y escuelas de liderazgo distintas

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No hace tanto tiempo el termómetro del poder de un club de fútbol eran sus estrellas. El fichaje de relumbrón, el goleador de portada, la estrella que vendía camisetas. Hoy el fútbol de élite se ha sofisticado hasta otro nivel en el que el entrenador es el verdadero activo diferencial.

En la era del análisis de datos, de las preparaciones milimétricas y de los vestuarios convertidos en pequeñas multinacionales, el técnico ha dejado de ser un simple gestor de alineaciones para convertirse en estratega, psicólogo y arquitecto de un estilo. Y eso, naturalmente, tiene un precio.

Basta mirar a los dos entrenadores que se disputarán la Champions League 2026: Mikel Arteta (Arsenal) y Luis Enrique (Paris Saint-Germain). Dos perfiles distintos, dos escuelas de liderazgo y dos contratos que explican cuánto vale hoy construir un equipo competitivo desde la pizarra.

La cotización del método Arteta

El ascenso salarial de Arteta ha sido tan vertiginoso como la reconstrucción del equipo inglés. Según las estimaciones recogidas por 'Forbes', el técnico vasco ronda los 21,2 millones de euros anuales, una cifra que lo coloca entre los tres técnicos mejor pagados del planeta.

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No es casualidad. Cuando llegó al banquillo londinense heredó un gigante melancólico, más pendiente de su historia que de su futuro. Y lo ha convertido en un proyecto moderno, competitivo y reconocible. Arteta representa esa nueva generación de entrenadores obsesivos con el detalle, impecables en la comunicación institucional y capaces de moldear una cultura deportiva completa.

Luis Enrique, jerarquía con sello propio

En el caso de Luis Enrique, el salario responde a otra lógica, la de estar en un proyecto en fase de validación. El asturiano percibe alrededor de 12 millones de euros por temporada al frente del PSG, salario que puede parecer modesto en comparación con el de Arteta, pero los resultados obtenidos avalan una casi segura revisión al alza.

Después de años de egos desordenados y proyectos tan caros como inestables, el club francés encontró en Luis Enrique una figura capaz de imponer estructura sin perder personalidad. En una entidad acostumbrada a convivir con superestrellas, eso vale casi tanto como un Balón de Oro.

El techo sigue siendo Simeone

Y, sin embargo, todos miran todavía hacia la capital de España. Más concretamente al banquillo rojiblanco de Atlético de Madrid, donde Diego Simeone sigue siendo el rey salarial del fútbol mundial. El argentino percibe unos 29,5 millones de euros anuales. Pero justo es reconocer que su salario no remunera una temporada, sino una identidad competitiva construida durante más de una década.

La aristocracia salarial de 2026 la completan nombres ilustres. Pep Guardiola, técnico del Manchester City y todavía referencia táctica universal, se mueve alrededor de los 24 millones de euros. Mientras que Simone Inzaghi, tras su desembarco saudí en el Al‑Hilal, ha irrumpido con 26 millones de euros, demostrando que Oriente Medio ya no compite solo por futbolistas.

Lo que demuestran estas cifras es que los clubes han entendido que el entrenador correcto no es un gasto, es un multiplicador de valor. Al fin y al cabo, un gran delantero puede decidir un partido, pero el técnico que da con la tecla adecuada puede definir una era.