Claudia Barraso 15 MAY 2026 - 19:37h.

Luis Enrique ha decidido tomar una importante decisión en la gestión de su patrimonio al poner a su mujer al frente de su empresa

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Luis Enrique ha hecho un importante cambio en la gestión de su patrimonio personal en España que no ha pasado desapercibido. Se trata de su millonaria empresa inmobiliaria, ‘Lupasi Gestión Empresarial S.L.’, de la que su mujer, Elena Cullel es nueva administradora, realizando una ampliación de capital que eleva su valor a los 2,25 millones de euros.

Según ha informado el medio ‘Vanitatis’ esta operación ha coincidido con una inyección de capital de más de 1,4 millones de euros, lo que ha permitido que el capital supere la cifra. Además, también coincide con una etapa de mucho éxito para el entrenador asturiano que celebra la llegada de su equipo, el PSG a la final de la Champions League y su reciente victoria en la liga francesa.

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En cuanto a la empresa, la entrada de Elena Cullel no solo ha implicado un aumento del capital sino también de la denominación y objeto social, dedicándose ahora a la gestión empresarial, la asistencia técnica y la administración de participaciones y valores mobiliarios tal y como recoge el mismo medio.

Sobre la vida de Elena Cullel y Luis Enrique

El ejercicio pasado de la empresa del asturiano ya cerró con muy buenas noticias para la familia al conseguir unos activos que rondan los 27 millones de euros. ‘Vanitatis’ ha confirmado que entre sus operaciones más importantes figura una promoción inmobiliaria de gran envergadura en Gavà y extensas parcelas en Begues, una de las zonas más exclusivas de Barcelona.

Era de esperar que Luis Enrique diese el paso de introducir a su esposa en el negocio para así poder hacer una gestión patrimonial a nivel familiar. Además, desde pequeña Elena está muy metida en el mundo de los negocios, ya que es hija de Francesc Cullel, un empresario petrolero muy conocido y con una trayectoria reconocida a nivel internacional.

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Elena Cullel y Luis Enrique se conocieron en 1996, cuando él todavía era jugador del Barcelona y ella era estudiante. Tuvieron tres hijos juntos: Pacho, Sira y Xana quien falleció en 2019 por un osteosarcoma y que fue un duro golpe para el matrimonio, pero se han dejado ver muy arropados entre ambos, participando en iniciativas solitarias en la lucha contra el cáncer infantil.