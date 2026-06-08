Gonzalo Barquilla 08 JUN 2026 - 20:32h.

Christian Eriksen tranquiliza al mundo del fútbol y subraya que ha comenzado su recuperación junto a su familia y sus hijos

Christian Eriksen dio otro susto tras desplomarse en pleno partido con Dinamarca

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Christian Eriksen ha difundido este lunes un comunicado oficial a través de las redes sociales en el que llama a la tranquilidad después de que se volviera a desplomar en un partido de fútbol este pasado domingo, un episodio que recordó al que sufrió durante la Eurocopa de 2021, pero que fue completamente "diferente", como ha explicado el propio centrocampista danés.

"Quiero informar a todos que estoy bien y que estoy en casa con mi familia. Como pueden imaginar, recibir una descarga de mi DCI (Desfibrilador Cardioversor Implantable) ha tenido un gran impacto tanto en mí como en mi familia, pero quiero tranquilizar a todos de que esta fue una situación diferente a lo que ocurrió en 2021", ha comenzado diciendo.

"Me siento bien, y mi recuperación ya ha comenzado. Además de estar agradecido por el apoyo y la asistencia de todos los jugadores y el equipo médico en el campo, también estoy increíblemente agradecido a los médicos que han cuidado de mí y de mi corazón a lo largo de los años", ha añadido Eriksen. "Gracias a su experiencia, mi DCI hizo exactamente lo que estaba diseñado para hacer: protegerme cuando lo necesité. Por ahora, mi enfoque está en recuperarme, pasar tiempo con mi familia, ir de vacaciones y jugar al fútbol con mis hijos", ha sentenciado el danés de 34 años.

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El marcapasos permitió a Eriksen retomar su carrera como jugador

El exjugador del Odense, Ajax, Tottenham Hotspurs e Inter de Milán fue sometido a la implantación de un DCI, un tipo de marcapasos, tras sufrir un paro cardíaco durante un partido de la fase de grupos de la Eurocopa 2020 contra Finlandia en 2021.

El marcapasos permitió a Eriksen retomar su carrera como jugador con el Brentford en 2022, ocho meses después de su desplome frente a Finlandia, antes de pasar tres años en el Manchester United y fichar el pasado verano por el VfL Wolfsburgo, conjunto con el que descendió recientemente a la segunda división alemana. Numerosos equipos de fútbol han enviado mensajes de apoyo al futbolista de Middelfart, así como excompañeros de vestuario.