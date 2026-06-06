El futbolista ha publicado una historia para recordar a la pequeña María Caamaño

Qué es el sarcoma de Ewing, el tipo de cáncer del que ha fallecido María Caamaño, 'la princesa futbolera'

Compartir







Alex Baena, el segundo almeriense en jugar un Mundial con España, le ha dedicado unas palabras a María Caamaño, 'la princesa futbolera guerrera' que falleció el 14 de abril de 2026. "Esta vez seremos 27", dice en una historia publicada en su cuenta de Instagram en la que aparecen los futbolistas celebrando con la pequeña la victoria de la Eurocopa con la Selección Española de Fútbol.

El futbolista le guarda un especial cariño a María Caamaño. Así lo mostró en varias ocasiones a través de las redes sociales, donde su afinidad con la pequeña quedaron latentes. Compartieron fotos y mensajes de apoyo en redes sociales y consiguió que tanto ella como su hermana pudiesen acceder para celebrar la Eurocopa en Madrid. Esa ocasión dejó una de las imágenes más bonitas de la pequeña levantando el trofeo y cantando las canciones con los jugadores.

"Gracias a la vida por haberte puesto en mi camino", dijo Baena tras la muerte de María Caamaño

Con el fallecimiento de la menor de 13 años, el propio Baena publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram: "Gracias a la vida por haberte puesto en mi camino. No pares de sonreír que aquí seguiremos luchando por ti". La muerte de la pequeña por un sarcoma de Ewing dejó un hueco imposible de llenar para muchos. Artistas, deportistas, cantantes, e incluso el Papa Francisco se unieron para enviarle fuerza y visibilizar su historia cuando se enfrentaba a un tipo de cáncer poco conocido.

María Caamaño recibió el Premio Castilla y León de los Valores Humanos y Sociales 2024 por el proyecto solidario de su asociación ‘La Sonrisa de María’, para la recaudación de fondos destinados a la investigación contra el cáncer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Hoy, Baena vuelve a demostrar que 'la princesa futbolera guerrera' nunca dejará de estar presente en cada partido de la selección española. Porque esta pequeña se robó el corazón de todos ellos y siempre será 'una más' en el terreno de juego.