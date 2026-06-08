Sinner acude a hacerse pruebas al Hospital San Raffaele de Milán tras su debacle física en Roland Garros

Sinner pasa por el hospital tras los problemas que le costaron la victoria en Roland Garros

El golpe de calor que acabó con Sinner en Roland Garros: vómitos en la pista, mareos y necesitó hielo en la cara

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Sinner se hundió en Roland Garros. Con su partido ganado tuvo que decir adiós víctimas del calor. Calambres, vómitos, un estado físico súbitamente lamentable le quitó cualquier opción de victoria y de ganar un nuevo Grand Slam. Era solo la segunda ronda del torneo, pero un golpe de calor pudo con él. El número uno del mundo tenía perfectamente encarrilado el choque con dos sets arriba (6-3, 6-2) y una ventaja considerable de 5-1 en el tercero, cuando empezó a sufrir por culpa de un golpe de calor que se volvió definitivo.

Desde entonces, el parcial fue, primero, de seis juegos consecutivos para el argentino, y después, le dio continuidad para llevarse, también con contundencia (6-1, 6-1), las dos últimas mangas del encuentro. Bbajo un calor aplastante, con 34 grados y un sol de justicia en París, tras dos horas de partido, el italiano dejó de moverse, el calor le golpeó de lleno y se mareó. Además del calor, Sinner se ha lamentado del dolor en la cadera.

Pero no es la primera vez que Sinner sufre con el calor. Ahora, después de unas vacaciones en Cerdeña, ha acudido al Hospital San Raffaele de Milán para hacerse un chequeo sobre su estado físico.

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Las revisiones forman parte del seguimiento médico que decidió llevar a cabo tras las molestias que condicionaron su rendimiento en París. La verdad es que la salud de Sinner está en el punto de mira. Durante el Masters 1000 de Roma, que terminó conquistando ante su público, el italiano ya había mostrado algunos episodios de malestar físico, aunque consiguió sobreponerse para levantar el trofeo.

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Tras la eliminación en Roland Garros, el número uno mundial ya se había sometido a una primera revisión médica en un centro especializado de Turín. Los estudios realizados ahora en Milán buscan ofrecer un diagnóstico más completo y determinar si existe alguna causa que explique el bajón sufrido en uno de los momentos más importantes de la temporada. El gran objetivo será defender la corona de Wimbledon y despejar definitivamente las dudas.